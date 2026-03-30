¿Jorge D'Alessio confirma infidelidad a Marichelo? Revela a 'VLA' que pasa "un momento complicado"

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Jorge D'Alessio, acaba de brindar una entrevista para Venga la Alegría, en la que dejó en claro que no dará explicaciones de su vida privada, pero confesó que sí pasa "un momento complicado", en medio de os rumores de una separación con Marichelo, su esposa desde hace más de una década, ¿acaso el artista ha confirmado que le fue infiel?

Desde hace varios días comenzó a correr el rumor de que Jorge y Marichelo estaban separados, debido a que en Instagram, ella dejó de seguir al cantante, mientras que él compartió una imagen con Ernesto D'Alessio y César D'Alessio en la que habla sobre sanar estando juntos, avivando los rumores, que muchos aseguraron fue a causa de una infidelidad. Ahora, en un encuentro con la prensa, el artista declaró que está tranquilo, aunque viviendo un momento complicado: "Mi corazón está tranquilo, pasando por un momento complicado, pero tranquilo".

Ante esto y la insistencia por saber si está o no separado de la hermana de Anahí, reconocida por su papel en Rebelde, Jorge dejó en claro que no tiene porque dar explicaciones a nadie, ni a TV Azteca, o algún otro medio, pues su vida privada siempre la ha mantenido de esa manera, y al público solo le debe lo mejor de él en el escenario: "¿Alguna vez me han visto hablar de mi vida personal?, ¿Ustedes creen que lo voy a hacer?, no tengo ninguna necesidad de darles una explicación, ni a sus programas, ni a ustedes ni a nadie; la única explicación que debe dar un artista al público es entregarse y dar un show de primera".

¡De película! uD83EuDD88 Jorge D'alessio y Marichelo vivieron un momento de terror, pues uno de sus hijos fue mordido por un tiburón en Tulum. uD83EuDD2FuD83DuDE35?uD83DuDCAB#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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Al ser cuestionado que pensaba de los medios independientes que sacaron esta noticia, el vocalista de Matute dejó en claro que no les presta atención porque hoy en día había mucho desquehacerado que solo por tener una cámara en su habitación se pone a opinar cuando la realidad es muy diferente: "Esos siempre van a haber, esos siempre van a haber, hay mucha gente con mucho tiempo libre, hoy en día cualquier pend... con una camarita en su cuarto, puede especular cualquier cosa, pero la realidad es otra".

Finalmente, dejó en claro que todas las personas famosas pasan por momentos complicados en ciertos momentos de la vida, porque siguen siendo humanos, y él, en lo personal cuando pasa por algo así, se rodea de sus amigos cercanos y familiares, gente que lo apoyará siempre: "Y si bien un artista, no estoy hablando solo de mi, a veces pasa por momentos complicados en su vida persona, lo que tienes que hacer es rodearte de la gente correcta, de tus amigos, salir adelante y salir a hacer lo que amas hacer como artista".

Jorge D’alessio asegura que pasa por un momento complicado, pero se encuentra tranquilo, sin embargo no afirmó ni negó una ruptura amorosa. uD83DuDC40uD83DuDCA5#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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Fuente: Tribuna del Yaqui