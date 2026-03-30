Lupita Jones arremete contra fans de Fátima Bosch tras defenderla por críticas en Telemundo: "Violentos"

Ciudad de México.- La reconocida exreina de belleza mexicana, Lupita Jones, una vez más ha decidido salir a defenderse de ataques, tachando de "violentos" a los fans de la actual reina de belleza del universo, Fátima Bosch, por lo que no tuvo freno al arremeter en su contra, pidiendo que no hablen de más, después de que defendieron a la tabasqueña ante las severas criticas que lanzó en su contra junto a Andrea Meza por su inesperado consejo.

Como se sabe, Bosch hace un par de semanas que dio un consejo sobre no participar en concursos de belleza, que causó gran conmoción al ser una mujer que llegó y ganó Miss Universo 2025 participando en estos certámenes de belleza, por lo que poco después tuvo que salir a aclarar que hablaba de que no se entrara para sentirse bonita, sino para dejar una huella en el mundo con gran impacto positivo, como ella, a lo que Jones en La Mesa Caliente afirmó que no era la única y que había un legado mucho más importante que ella detrás.

Como era de esperarse, Bosch dio otra respuesta en la que niega haber demeritado el trabajo de las demás Miss Universo antes que ella, por lo que sus fans salieron a apoyar sus declaraciones y arremeter en contra de la exparticipante de la sexta temporada de La Casa de los Famosos, a lo que ella ha decidido no quedarse callada, como es su costumbre, y arremetió contra los fans de la tabasqueña, afirmando que: "No me importa, la verdad es que no me quita el sueño ver quién me sigue y quién no me sigue".

Ante esto, declaró que los seguidores de Fátima estaban sacando de contexto lo que dijo, y que en vez de tratar de entender posturas se lanzaban con una violencia y agresividad impresionante, asegurando que ella jamás ofendió o menospreció a la actual reina de belleza: "Aquí lo que importa es que creo que sacan las cosas de contexto y cualquier cosa que tu menciones de Fátima, su fandom se te viene encima pero con una agresividad y una violencia cuando en ningún momento, al menos yo, he dicho una sola palabra atacando a Fátima".

Lo que hago es opinar sobre las cosas que ha dicho, que sí ha utilizado su voz para demeritar el trabajo de anteriores Miss Universo porque ella lo que dice es que es la única que ha hecho tal o cual cosa y no es así. Lo único que yo quise hacer es hacerle entender que antes de ella hemos habido muchas miss universo que hemos también trabajado por un legado y hay muchos de sus fandoms que también me están criticando y diciendo '¿Cuál es tu legado?'", agregó.

De la misma manera, ante aquellos que la cuestionan por su huella, destacó que su legado es haber cambiado el concepto de los concursos de belleza en México y haber estado tres décadas completas de su vida impulsando a más mexicanas a alcanzar lo que ella, afirmando que ella abrió pasó a más mujeres mexicanas a esto y labró un camio en beneficio a todas: "Yo lo que hice fue profesionalizar el manejo de los concursos en México, algo que no existía y gracias a ese trabajo que yo he hecho durante más de 30 años los concursos de belleza en México son lo que son, gracias a ese legado que yo he trabajado durante 30 años de mi vida".

Finalmente, ante la cámara de Telemundo, dejó en claro que por ese motivo, por lo que ella hizo y lo que michas otras aportaron a su lado, es que le molesta que se diera a entender que solo Fátima está haciendo un movimiento positivo con la Corona, cuando hay mucho trabajo detrás de muchas otras mujeres: "Que digan que nadie ha hecho nada eso es lo que sí molesta, ¿saben? Porque está bien que ella esté haciendo un trabajo bonito y que se sienta muy contenta con lo que está haciendo, pero eso no quiere decir que las anteriores no hayamos hecho algo importante por este título también".

Fuente: Tribuna del Yaqui