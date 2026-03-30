¿Viene dinero? Horóscopo Chino para este lunes 30 de marzo del 2026, día del Conejo de Agua Yin

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este lunes 30 de marzo del 2026, en el que es el día del Conejo de Agua Yin, ¿acaso vendrá el amor a tu vida o habrá suerte en el dinero?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El Conejo y el Agua Yin favorecen la introspección, algo que no siempre priorizas, por lo que la energía que habrá en el día puede hacerte más consciente de tus emociones y de lo que necesitas en lo profundo.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Puede que algo dentro de ti pida atención, debido a que la energía del día puede invitarte a soltar un poco el control y conectar con lo que sientes, por lo que es importante que no lo ignores, ya que escucharte también es una forma de avanzar.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Después de un día intenso, hoy la energía cambia hacia algo más tranquilo y reflexivo, y según lo que te depara el Conejo en el Agua Yin, es justo lo que necesitas para mantener el equilibrio.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Es un excelente momento para conectar con otros o contigo mismo, pues el Agua Yin potencia tu sensibilidad y tu intuición natural, por lo que es importante que te permitas ese espacio.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Conejo propone diplomacia, y el Agua Yin percepción emocional, por lo que puede que necesites adaptar tu forma de actuar, y recordar que no todo se resuelve con fuerza, sino que a veces la suavidad abre más puertas.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Es un buen momento para observar sin intervenir demasiado, debido a que la energía del día puede ayudarte a conectar con una claridad más interna que mental.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Quizás necesites detenerte un poco y revisar lo que vienes haciendo, recordando que a veces es mejor mantenerte en calma y hacer una introspección para avanzar.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Es un momento ideal para expresarte o compartir desde lo genuino, debido a que la energía del Conejo y el Agua Yin potencian tu sensibilidad, tu creatividad y tu conexión emocional.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

El Conejo invita a sentir, y el Agua Yin a profundizar en el tono emocional, debido a que la energía del día puede sacarte de tu enfoque habitual más mental o activo.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Antes de reaccionar, conviene observar con más empatía, recuerda que en el mundo no todo es bueno o malo, ni blanco o negro, sino que hay matices importante que necesitas analizar con claridad.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Es un buen momento para compartir o simplemente descansar, debido a que la energía de el Conejo favorece a la armonía, y el Agua Yin la conexión emocional.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Es un excelente momento para conectar con otros o disfrutar de lo simple y permitirte vivir el día sin apuro alguno, pues la energía del día se siente cómoda y cercana a tu naturaleza.

Fuente: Tribuna del Yaqui