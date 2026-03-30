¿Viene pesadilla roja en 'Exatlón México'? Ellos ganarían la Villa 360 este lunes 30 de marzo del 2026

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy tensas para los atletas, ya que se dice que en esta semana 27, después de un fin de semana tenso con el Duelo de Eliminación, las cosas van a tensarse más, esto según los spoilers, en los que dicen que ya se sabría quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 30 de marzo del 2026, ¿acaso se viene pesadilla roja?

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que muy encendidos entre los dos equipos, esto pues el equipo de Koke Guerrero van a estar motivados al lograr haber sacado a César Villaluz de los rojos y permanecer todos juntos, mientras que estos, por dicha eliminación vienen con más fuerza para hundir a los rivales y tratar de recuperar terreno.

Según el canal de YouTube de Proyecto TV, el primer enfrentamiento que habrá en la competencia, va a ser un Duelo por la Ventaja, en la que al parecer van a poder bloquear a un integrante del equipo rival en una de las competencias de la semana, o tal vez darles un retraso de 10 segundos en una carrera, y al parecer quienes van a tener este privilegio van a ser los integrantes del equipo de El Mono Osuna.

Koke y Leo confiesan sentirse frustrados por los resultados de las Supervivencias en estas últimas semanas. #ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Lunes a viernes 8:30 PM, domingo 8:00 PM. pic.twitter.com/2usXOQ6p3A — Exatlón México (@ExatlonMx) March 30, 2026

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, siguiendo la línea de que los rojos van a tener un inicio de semana muy complicado ante los escarlatas, se dice que serán los integrantes del equipo de Mati Álvarez los que van a triunfar en su intento de volver a las comodidades en este inicio de semana 27, y el equipo de Adrián Leo van a defenderla sin éxito, por lo que van a tener que regresar a las barracas, a dormir en el suelo.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules motivados por su buena racha final, conseguirían con éxito la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui