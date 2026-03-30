Violeta Isfel habla de su salida de los 90'S Pop Tour y afirma jamás volverá a trabajar con Ari Borovoy

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Violeta Isfel, acaba de brindar una entrevista en la que finalmente ha hablado de su salida de los shows programados para este 2026 de los 90's Pop Tour de manera inesperada para muchos, agregando que jamás volverá a trabajar para nada que tenga que ver con el polémico cantante, Ari Borovoy, y su empresa productora, Bobo Producciones.

Como se sabe, Borovoy por parte de Mariana Ochoa y de la propia Lupita D'Alessio ha sido acusado de faltar a contratos y de no cumplir pagos a tiempo de shows, siendo el más reciente de estos señalamientos cuando la famosa cantante aseguró que el artista le debía varios shows a su hijo, Jorge D'Alessio, por lo que mediante un video le exigió el pago de este, a lo que Borovoy tuvo que salir a defenderse ante los ataques de fans.

Pero, después de que el exintegrante de OV7 se defendiera y asegurara pagos puntuales y justos, la reconocida actriz que saltó a la fama gracias a Atrévete a Soñar, brindó una entrevista en la que afirmó que ella no volverá a trabajar nunca más en nada en lo que Ari o su empresa, Bobo Producciones, estén involucrados, debido a que ella tuvo una pésima experiencia con la manera en la que se manejaron.

La actriz de Lagunilla, Mi Barrio declaró que cuando ella trabajó con Bobo Producciones no le fue nada bien, ya que tardaban semanas en pagarle un show, o le pedían que agendara sin adelantos de ese dinero, y en caso de que por cualquier razón se cancelara el evento, ellos no recibían un pago, aunque perdieran ese día u oportunidades externas, por lo que ella decidió protegerse con un contrato en el que se establecieran puntos claros y concisos, peleando principalmente que cada fecha apartada, se le fiera un adelanto.

Como ellos no aceptaron, le dijeron que no podía participar en los shows, a lo que ella aceptó y reveló que cuando avisó para subir el comunicado, ellos querían que no lo hiciera para que se creyera que formaría parte todavía del espectáculo, hecho que ella no aceptó y por eso fue la única en compartir la noticia, destacando que por todos esos puntos, ella ha decidido no volver a involucrarse laboralmente con ellos.

uD83DuDCCD OTRA VÍCTIMA DEL TIBURÓN: VIOLETA ISFEL asegura que nunca volvería a trabajar con ARI BOROBOY y BoBo Producciones



Dicen que lo mismo vivió Daniela Lujan pic.twitter.com/3AnqFIafS3 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 29, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui