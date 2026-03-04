Alfonso Obregón explota contra quienes cuestionan sus exigencias para regresar en 'Shrek 5'

Ciudad de México.- Alfonso Obregón, el reconocido talento mexicano que prestó su voz al personaje de Shrek en las entregas anteriores de la franquicia, utilizó sus redes sociales para aclarar una serie de malentendidos sobre su posible participación en la quinta película. Frente a diversos comentarios de sus seguidores, el artista explicó con claridad cuáles son sus exigencias reales para retomar este icónico papel.

A principios de febrero de 2024, el actor de doblaje generó conversaciones tras publicar un mensaje donde dejaba entrever la posibilidad de no regresar al personaje, acompañando el texto con una imagen del famoso ogro verde. Ante esta situación, los espectadores le mostraron todo su apoyo. Sin embargo, con el paso de los meses y la circulación de rumores, Obregón se vio en la necesidad de salir a desmentirlos.

A través de un mensaje en su cuenta de Facebook, el experimentado director y actor puntualizó tres peticiones fundamentales dirigidas a DreamWorks y Universal Pictures. En primer lugar, abordó el tema económico. Obregón aclaró que en ningún momento ha solicitado cobrar la misma cantidad que Mike Myers, el comediante que da voz al personaje en inglés. Su petición se centra en recibir una compensación que él considere justa.

Ah, qué la chin... con los pend... Que nunca dije que quería cobrar lo mismo que Mike Myers. Dije quiero cobrar lo que yo considere justo por mi talento, mi trabajo en español", expresó.

En segundo lugar, el artista busca visibilidad profesional. Solicita que su nombre aparezca en los créditos cada vez que la cinta se transmita en su versión en nuestro idioma, buscando así un trato equitativo y un mayor respeto hacia el gremio del doblaje latinoamericano, un sector que durante décadas ha luchado por mejores condiciones laborales.

No dije que quiero que me den mi crédito junto al de Mike Myers. Dije que quiero que me den mi crédito cada vez que pasen la película en español", se lee.

La tercera petición se enfoca en el área creativa. Obregón desea asumir el cargo de director en el proceso de doblaje de este largometraje. Para sustentar esta solicitud, recordó a la audiencia su extensa carrera de 46 años liderando proyectos de adaptación vocal.

Nunca dije que quería dirigir la realización de la película. Dije que quiero dirigir la realización del doblaje al español, porque tengo 46 años como director de doblaje", señaló.

A lo largo de su trayectoria, ha comandado trabajos muy reconocidos en la televisión y el cine, mencionando producciones memorables como Koni Chan, la comedia Súper Cool, así como series del calibre de Dawson Creek y Los Expedientes Secretos X.

Odio a las personas que se burlan del caso del señor Alfonso Obregón, cuando todo resultó ser falso y con pruebas fraudulentas. pic.twitter.com/1WGWj8zlzt — L?zura TRICAMPEÓN 29 ? (@LuzuraCrema24) March 5, 2026

En resumen, la decisión final sobre su regreso al pantano ahora recae en los estudios de animación. Obregón mantiene una postura firme pero transparente, está dispuesto a retomar el trabajo que tanta alegría ha dado a la audiencia hispanohablante, siempre y cuando se respeten estas tres bases profesionales que dignifican su oficio.

Fuente: Tribuna del Yaqui