Apple renueva su línea económica: Descubre las novedades del iPhone 17e frente al iPhone 16e

Ciudad de México.- Apple actualizó su catálogo para quienes buscan tecnología de vanguardia a un precio accesible. El iPhone 17e debutará el 11 de marzo con un valor inicial de 599 dólares (cerca de 10 mil 500 pesos), posicionándose como la alternativa más amigable para el bolsillo dentro de la nueva familia de teléfonos. Este dispositivo toma el relevo del iPhone 16e y trae consigo mejoras importantes en apartados como el rendimiento general, la autonomía y la estética.

A lo largo de los años, los consumidores demandan mayores prestaciones sin comprometer su presupuesto. Por ello, la empresa de Cupertino ha dotado a este equipo con componentes vistos en gamas superiores, logrando un balance atractivo. Revisemos a detalle las diferencias entre estas dos versiones.

Capacidad y valor agregado

iPhone 17e: Un salto gigante es su almacenamiento base, ya que arranca en 256 GB por el mismo costo de salida. Esto representa el doble de espacio frente a la generación pasada, permitiendo guardar miles de fotos, videos en alta resolución y aplicaciones pesadas sin preocupaciones.

iPhone 16e: Comienza con una capacidad estándar menor, lo cual puede requerir la contratación de servicios en la nube a corto plazo para personas muy activas digitalmente.

Procesador y rendimiento

iPhone 17e: Da el salto al chip A19, un procesador de última generación con CPU de 6 núcleos y GPU de 4 núcleos. Su Neural Engine de 16 núcleos está diseñado para optimizar tareas de inteligencia artificial, siendo hasta dos veces más rápido que un iPhone 11.

iPhone 16e: Funciona con el chip A18, también de 6 núcleos en CPU y 4 en GPU, el cual brinda un rendimiento muy competente para manejar tareas cotidianas y modelos generativos de lenguaje.

Conectividad, autonomía y carga

iPhone 17e: Destaca por adoptar la compatibilidad con tecnología MagSafe y el estándar Qi2, lo que facilita cargas sin cables de hasta 15 W. Integra el módem C1X, el cual opera al doble de velocidad que su antecesor y gasta un 30 por ciento menos de batería. Vía USB-C, puede recuperar la mitad de su energía en apenas media hora.

iPhone 16e: Ofrece soporte para carga estándar sin cables y puerto USB-C. Emplea el módem C1 para redes 5G, garantizando una conexión estable y un uso eficiente de la batería.

im not gonna lie... i kinda want the iphone 17e just for the baby pink color pic.twitter.com/LgPOm7cdig — ?? (@hsbuni) March 5, 2026

Pantalla y calidad visual

iPhone 17e: Posee un panel Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas cubierto por Ceramic Shield 2. Este novedoso cristal es tres veces más resistente a rayaduras y reduce enormemente los reflejos lumínicos. Alcanza un brillo máximo de 1.200 nits en formato HDR, ideal para usar en exteriores.

iPhone 16e: Dispone de la misma diagonal OLED y gran nitidez, protegido por la primera generación del cristal Ceramic Shield avanzado.

Cámaras y captura de contenido.

iPhone 17e: Monta un sistema Fusion de 48 MP con teleobjetivo óptico de dos aumentos. Permite grabar video en 4K Dolby Vision hasta 60 cuadros por segundo y estrena un tratamiento que disminuye los molestos reflejos en el lente durante tomas nocturnas.

iPhone 16e: También cuenta con la cámara Fusion de 48 MP, soporte para modo Noche, Retrato y video 4K Dolby Vision. Ambos poseen la cámara frontal TrueDepth con autoenfoque.

Diseño y opciones de color

iPhone 17e: Mantiene los acabados mate premium en tonos negro y blanco, pero suma una tercera variante en rosado pálido. Su estructura está fabricada en aluminio aeroespacial y posee certificación IP68 contra agua, polvo y salpicaduras.

iPhone 16e: Se comercializa únicamente en colores blanco y negro, ofreciendo el mismo grado de resistencia ambiental que su sucesor.

Apple Announces iPhone 17e with MagSafe and Bigger Base Storage https://t.co/GyJvQH2aS8 pic.twitter.com/vE713TTbwS — HowToTechNaija (@HowToTechNaija) March 4, 2026

Herramientas de seguridad

iPhone 17e: Incorpora Face ID, botón de acción personalizable y la versión más reciente del sistema operativo (iOS 26) junto a Apple Intelligence mejorada. Abarca funciones satelitales avanzadas para pedir ayuda, enviar mensajes o solicitar asistencia en carretera desde zonas remotas.

iPhone 16e: Cuenta con Face ID, botón de acción, soporte satelital equivalente e integración directa con el ecosistema inteligente de la marca mediante la misma versión del sistema operativo.

Fuente: Tribuna del Yaqui