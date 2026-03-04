Bobby Pulido, de cantante a candidato por la Cámara en Texas: Gana primaria demócrata; irá contra Trump

Texas, Estados Unidos.- A tan solo unos meses después de de retirarse como cantante, el reconocido cantautor y músico de origen texano, Bobby Pulido, está celebrando que este miércoles 4 de marzo fue confirmado como el ganador de la primaria demócrata en Texas, y volverse candidato por la Cámara de Representantes, que se dice se irá contra de Donald Trump y su campaña de deportación contra los migrantes.

La mañana de este miércoles 4 de marzo del 2026, tras una larga campaña, Pulido oficialmente ha ganado la primaria demócrata del Distrito15 de Texas, con oficialmente el 68 por ciento de votos a favor, en contra del 32 por ciento de su contrincante, Ada Cuéllar, en la que promete un mayor apoyo a la comunidad latina ante el terror de las deportaciones. Con esto, ahora comenzará su campaña para llegar a la Cámara de Representantes que se definirá en noviembre del 2026, y va a enfrentarse a la Republicana, Monica de la Cruz.

El intérprete de Llévame Contigo, desde que comenzó su campaña en la política, dejó en claro que fue porque tenía una gran inquietud en la manera que se estaban realizando los procesos democráticos y las dinámicas legislativas, dejando en claro que no quiere etiquetarse solo como un demócrata, sino que quiere ser un oído y una voz para todos los ciudadanos de Texas: "La gente está desilusionada con ambos partidos. Quieren escuchar lo que cada candidato tiene que decir, no lo que el partido les dice que deben pensar".

Día 4 de votación anticipada uD83DuDDF3?

Si no votas, no te puedes quejar. Participar en el proceso electoral es la manera en que hacemos escuchar nuestra voz. Tu voto cuenta y el futuro depende de que participemos. Sal y vota. #teamyou pic.twitter.com/rKvF4KkDlK — Bobby Pulido for Texas (@PulidoForTexas) February 20, 2026

La elección se realizará el próximo 3 de noviembre, pero Bobby no se ha esperado a estar cerca de la fecha para promover los ejes centrales de su campaña para traer calma en Texas, como lo es la deportación masiva por el ICE: "Tengo un problema muy grande con sus cuotas (de deportación). Lo que están haciendo para poder cumplir esas cuotas es ir a buscar lo más fácil. Van a obras de construcción y se llevan a personas que no tienen antecedentes penales". Estos son sus propuestas para mejorar:

Defensa de las familias trabajadoras

Acceso a servicios de salud

Educación pública

Políticas migratorias que no separen familias

Desarrollo económico para el sur de Texas

¿Quién es Bobby Pulido?

Originario de Edinburgo, Texas, antes de incursionar en la política con tanto éxito, este en la década de los 90's comenzó a construir una carrera sólida en la música regional texana, llegando a la fama gracias a temas como Desesperado y Vanidosa, durante más de dos décadas, de la cual se despidió hace solo unos cuantos meses.

uD83CuDFB6 De los escenarios al Capitolio | uD83CuDFDB? Bobby Pulido gana la primaria demócrata en Texas con el 67.5% uD83DuDDF3?



uD83CuDFA4 El cantante de "Desvelado" superó a Ada Cuéllar y ahora buscará el Distrito 15 en noviembre. uD83DuDED1



uD83DuDC65 Se enfrentará a la republicana Monica de la Cruz, en una de las… pic.twitter.com/uEnRNbVwYj — SDP Noticias (@sdpnoticias) March 4, 2026

migración, sistema de salud