"Chupa cámaras": Oriana Marzoli tiene feroz pelea contra Laura Zapata en 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- La reconocida actriz y modelo de origen peruana, Oriana Marzoli, de nueva cuenta está en el centro del escándalo, debido a que en la noche de cine de La Casa de los Famosos, ha dejado en claro que no se toleran ni ella ni la reconocida actriz de melodramas mexicana, Laura Zapata, debido a que ambas tuvieron una feroz pelea, en la cual la artista fue tachada de ser una "chupa cámaras".

Como se sabe, desde el día uno, la exactriz de Televisa y la modelo tuvieron un intenso enfrentamiento, pues mientras que Laura interpretaba a uno de sus personajes como demostración de sus años de trayectoria y llamara a Oriana "maldita billetera", quién no estuvo de acuerdo. Desde ese momento, en cada oportunidad que han tenido una a la otra se han atacado entre gritos e insultos que han dado de que hablar.

Ahora, durante la Noche de Cine del famoso reality show de Telemundo, las cosas una vez más volvieron a encenderse entre la mexicana y la peruana, debido a que después de pasar los videos de momentos que se consideran "interesantes" y que pueden generar caos dentro de la emisión, ambas se hicieron otra vez de palabras, mientras que el resto de los integrantes se mostraban nerviosos e incómodos.

Mientras que Laura estaba gritando con respecto a las presuntas cosas que no podía hacer Oriana, la joven peruana comenzó a gritarle que era una "chupa cámaras", una "egocéntrica" que solamente quiere ser ella, aparecer en el centro de todo, incluso la llamó "vieja", a lo que la villana de María la del Barrio le gritó un "cállate fulana", las cosas se pusieron aún más intensas ya que Marzoli se enfureció.

Oriana también mandó a callar a Laura y le exigió que nunca la vuelva a llamar "fulana", a lo que Zapata se mostró inamovible en su postura y siguió callándola mientras la llamaba "fulana", mientras que sus compañeros al rededor, como Kunno o Sergio Mayer, seguían comiendo de las palomitas que estaban sobre la mesa para que pudieran ver los videos.

Fuente: Tribuna del Yaqui