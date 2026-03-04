Claridad mental y amor: Qué te depara el Horóscopo Chino para este miércoles 4 de marzo del 2026

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este miércoles 4 de marzo del 2026, ¿acaso es que este día vendrá para ti la claridad mental y el amor?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El Fuego en el Yin de la Rata va a motivar el sentido reflexivo para que evites actuar impulsivo, en especial dará a la energía de tu signo para estabilizar asuntos financieros, por lo que es el momento de ordenar las prioridades laborales y evitar discusiones innecesarias.

Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Al ser el signo regente de este día y con el Fuego en Yin, la energía será intensa, por lo que tu determinación y compromiso con tus intereses serán potenciados, por lo que si tienes acuerdos en curso, será el momento de cerrarlos. Conviene evitar rigidez excesiva ante opiniones distintas.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Es un buen momento para planificar a largo plazo, y aunque se podría sentir algo restrictivo en el día, es importante que tengas paciencia y actúes con estrategia, para no apresurarte en decisiones importantes.

#MadridChino2026 llega a su fin tras semanas de intensa actividad.



Que el caballo de fuego reparta alegría y suerte para todos.



¡Nos vemos el año que viene! pic.twitter.com/s1266I2A3i — Madrid Cultura (@Madrid_Cultura) February 23, 2026

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Fuego en el Yin de tu signo te dará la claridad emocional que necesitas para actuar con firmeza sobre tus instintos y sentimientos, por lo que es un buen momento para resolver asuntos pendientes en relaciones ya sea familiar o amorosa.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Es el momento para que consolides las metas que tienes en mente, por lo que te sugieren que impulses tu liderazgo y tu nivel de estrategia, así que debes de organizar proyectos a mediano plazo.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Es un excelente día para avanzar en acuerdos importantes, debido a que el Fuego en el Yin de tu signo impulsa a tu sentido común y te ayudará a tomar decisiones calculadas, aunque debes de ser determinado y actuar con discreción.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

En este día, la energía estable puede sentirse lenta frente a tu dinamismo usual, por lo que conviene que comiences a avanzar paso a paso, por lo que es importante que tengas paciencia y no forzar las situaciones.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Este día habrá una incompatibilidad emocional con el Fuego Yin, dado a que puedes intensificar sensibilidades, y debes de evitar confrontaciones, manteniendo la calma.

(1/14) ¿NO SABES QUE ANIMAL ERES EN EL HORÓSCOPO CHINO?



¿Sabías que en el horóscopo chino no importa el mes, sino el año en que naciste? A diferencia del zodiaco occidental, aquí te rige un animal que cambia cada año lunar.



¡Vamos a descubrir el tuyo en este hilo!



uD83EuDDF5uD83DuDC47 pic.twitter.com/PIvMAamFwM — ??uD835uDDD8uD835uDDF9 uD835uDDE7uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDFCuD835uDE01uD835uDDF6uD835uDE00uD835uDE01uD835uDDEE??® (@eltarotista56) January 18, 2026

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Es un buen momento para consolidar avances en los proyectos que tienes pendientes, a causa de que la energía del día favorece disciplina en proyectos creativos, y el Fuego Yin impulsa decisiones prácticas, por lo que es importante que evites distracciones.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Es un excelente día para asumir responsabilidades, por lo que debes de ser organizado y preciso al momento de llevar tu jornada laboral de manera clara, pero es importante que seas paciente y te mantengas estable en los avances.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

La jornada puede resultar equilibrada y productiva, a causa de que la energía del día favorece decisiones basadas en principios firmes, por lo que es importante que ordenes tus asuntos familiares y personales.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La energía estable del día favorece planificación financiera. El Fuego Yin impulsa decisiones prudentes. Conviene actuar con mayor organización. Es un buen momento para resolver pendientes laborales. La jornada puede traer seguridad si mantienes constancia.

uD83EuDDE7uD83DuDCB8 Este #AñoNuevoChino no solo se trata de atraer abundancia con lentejas y colores de la suerte, también de preparar tu bienestar financiero.



uD83DuDE09 Porque según el horóscopo chino, la prosperidad llega a quienes planean, son constantes y piensan a largo plazo (sí, justo como tu… pic.twitter.com/M7lGe8ISK0 — AFORE PENSIONISSSTE (@PENSIONISSSTE_) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui