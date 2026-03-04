De Belinda a Emma Watson: Se filtran FOTOS del romance de Gonzalo Hevia y la actriz 'Harry Potter'

Ciudad de México.- El reconocido empresario mexicano, Gonzalo Hevia Baillères, que ganó fama entre el 2024 y el 2025 por su fugaz relación con la cantante de pop española, Belinda, recientemente ha dado de que hablar una vez más, debido a que se ha dicho que está de romance con Emma Watson, a causa de que en redes sociales se ha filtrado foto de un beso entre el heredero millonario y la actriz de Harry Potter.

Como se sabe, a finales del 2024, entre octubre y diciembre del mencionado año, se le vinculó amorosamente a la reconocida actriz de Bienvenidos al Edén, debido a que aparecieron juntos en varios eventos, pasaron juntos con grandes sonrisas, sin embargo, cuando apenas comenzaba a tomar fuerza pública los rumores, se separaron y meses después, salió el tema Heterocromía, que se dice fue escrita pensada en Gonzalo.

Ahora, se dice que el empresario mexicano, al parecer ya habría dejado en el pasado a la intérprete de Cursi de Más, debido a que se dice que está con la actriz que dio vida a 'Hermione Granger' en la saga mágica. Estas especulaciones comenzaron con la primera aparición pública en Courchevel, en los Alpes franceses, uno de los destinos invernales predilectos de la élite europea y global a finales de año 2025, y pocos después en Punta Mita, el enclave más exclusivo del Pacífico mexicano.

Gonzalo con Emma. Quien

Aunque ni la actriz de Mujercitas o Gonzalo, no han salido para confirmar esta unión amorosa, recientemente se les ha captado juntos en la Ciudad de México, ya que fueron captados en distintos spots de la capital Azteca, ya sea que estén en los restaurantes, tomados de la mano o simplemente uno frente al otro enfrascado en una conversación. Ahora, mediante la cuenta de Instagram de Quien, exhibieron una foto en la que ambos están en el aeropuerto de México besándose, siendo esto la prueba de su relación amorosa.

Ay no, una princesa como Emma Watson no puede andar con el kks de Gonzalo Hevia Baillères; vamos a pasarle la canción de Beli para que sepa qué onda con este vato. pic.twitter.com/mHLzC0eeWN — La Chismos-hada (@chismoshada) March 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui