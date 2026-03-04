Horóscopos de HOY Mhoni Vidente MIÉRCOLES 4 de marzo 2026: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este miércoles 4 de marzo de 2026, tras el Eclipse Lunar, la energía es intensa. A la par, surgen muchas preguntas sobre cómo se moverá el amor, el trabajo y el dinero. Para quienes buscan guía clara, están los horóscopos de hoy presentados por Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. ¿Quieres saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal? Lee con cuidado los horóscopos de Mhoni Vidente.

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY miércoles 4 de marzo de 2026: Predicciones signo por signo

Aries

Se presenta una propuesta laboral que parecía lejana. Analízala sin impulsividad, dice el horóscopo de hoy. En el amor, una conversación pendiente aclara dudas. Buen momento para iniciar actividad física y liberar estrés acumulado.

Tauro

Día favorable para ordenar finanzas y cerrar pendientes. Un pago atrasado podría resolverse. En pareja, es momento de ceder un poco para evitar tensiones innecesarias.

Géminis

La comunicación será tu mayor herramienta. Una llamada o mensaje abre una puerta profesional. Evita prometer más de lo que puedes cumplir. En temas familiares, llega una noticia que cambia planes.

Cáncer

Etapa de renovación emocional. Hoy, miércoles 4 de marzo, puedes tomar una decisión importante sobre una relación, dice Mhoni Vidente. En lo laboral, mantente reservado con tus proyectos hasta que estén firmes.

Leo

El protagonismo llega sin buscarlo. Reconocen tu esfuerzo en el trabajo. Administra mejor tu tiempo para no descuidar la salud. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer.

Virgo

Organización y estrategia serán clave, dice Mhoni Vidente en el horóscopo de hoy. Se resuelve un trámite que parecía estancado. En lo sentimental, evita críticas constantes que puedan generar distancia.

Libra

Día para tomar riesgos calculados. Una inversión pequeña puede rendir frutos. En pareja, busca equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Noticias positivas relacionadas con estudios o capacitación.

Escorpio

La intuición estará muy afinada este miércoles 4 de marzo de 2026. Confía en ella antes de firmar documentos. En el amor, se fortalece el vínculo si hablas con honestidad. Buen momento para iniciar un proyecto creativo.

Sagitario

Cambios rápidos en el ámbito laboral te obligan a adaptarte. No temas asumir nuevas responsabilidades. En lo económico, evita gastos impulsivos.

Capricornio

Se abren oportunidades para bajar de peso: una especialista te ayudará. Mantén discreción sobre tus movimientos en salud. En lo personal, alguien cercano te pide apoyo; escucha antes de juzgar.

Acuario

Día favorable para concretar acuerdos. Las relaciones sociales te benefician. En el amor, define qué quieres realmente antes de dar un paso más.

Piscis

La energía de este miércoles 4 de marzo de 2026 se enfoca en sanar y cerrar ciclos. Puedes recibir una propuesta interesante relacionada con viajes o estudios, dice Mhoni Vidente. Cuida tu descanso para evitar agotamiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui