Horóscopos Nana Calistar HOY JUEVES 5 de marzo: La fortuna de tu signo con Luna en Capricornio

Ciudad de México.- Este jueves 5 de marzo de 2026 llega con una energía de ajustes y aprendizaje bajo la influencia de Mercurio retrógrado, que continúa moviendo conversaciones, planes y decisiones que deberán tomarse con mayor cuidado. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a mantener la calma ante cualquier retraso o cambio inesperado, pues muchas de estas situaciones servirán para evitar errores más adelante.

Según los astros, con el Sol en Piscis la intuición estará muy activa y muchos signos podrán percibir con mayor claridad qué personas o caminos ya no encajan en su vida. El universo impulsa a reflexionar, cerrar pendientes emocionales y revisar metas que necesitan un pequeño ajuste antes de avanzar. En el tarot, la carta que rige este jueves es El Ermitaño, símbolo de introspección y sabiduría interior, indicando que a veces es necesario detenerse para entender mejor el rumbo. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra invita a escuchar tu voz interior y confiar en que cada pausa tiene un propósito.

Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 5 de marzo de 2026

Aries

Este jueves podrías sentir que algo no avanza como esperabas, pero no te desesperes, el universo está acomodando piezas. En el amor, alguien podría reaparecer con intenciones que ya habías visto antes; piensa bien si quieres repetir la historia.

Tauro

Día ideal para bajar el ritmo y concentrarte en lo importante. No te enganches con chismes o comentarios que solo buscan sacarte de tu centro. En el amor, alguien podría darte una señal clara de interés.

Géminis

Con Mercurio retrógrado, tu regente, podrías vivir confusiones en mensajes o conversaciones. Lee bien antes de responder. En el amor, evita suposiciones porque podrías malinterpretar una situación.

Cáncer

Este jueves llega con energía emocional fuerte. Podrías recordar a alguien del pasado o una situación que creías superada. En el amor, si algo te duele aún, es momento de hablarlo y no guardarlo.

Leo

Día para controlar el carácter y evitar discusiones innecesarias. No todo el mundo piensa como tú y eso está bien. En el amor, alguien espera que seas más claro con lo que sientes.

Virgo

Mercurio retrógrado podría ponerte en situaciones donde tendrás que revisar errores o pendientes. No te estreses, solo corrige lo necesario. En el amor, evita reclamos que nacen de suposiciones.

Libra

Podrías sentirte algo indeciso respecto a un tema personal. No te presiones a resolver todo hoy. En el amor, alguien podría sorprenderte con una confesión o una actitud diferente.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte y podrías descubrir algo que no esperabas. Maneja la información con inteligencia. En el amor, evita celos o actitudes posesivas que solo generan distancia.

Sagitario

Día movido con cambios de último momento. Mantén la calma y adapta tus planes si es necesario. En el amor, alguien podría buscarte para retomar comunicación.

Capricornio

Este jueves será bueno para enfocarte en metas y proyectos personales. No te distraigas con dramas ajenos. En el amor, alguien podría necesitar más atención de tu parte.

Acuario

La energía del día te invita a reflexionar sobre decisiones recientes. No te precipites en cambios importantes. En el amor, evita actuar desde la confusión o el orgullo.

Piscis

Con el Sol en tu signo, tus emociones estarán a flor de piel. Este jueves podrías tener una revelación importante sobre lo que quieres para tu futuro. En el amor, confía en tu intuición; rara vez se equivoca.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana viernes.

Fuente: Tribuna del Yaqui