La Joaqui llega a 'Venga la Alegría' y esto dice sobre Cazzu y el drama legal con Christian Nodal

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida cantautora argentina, La Joaqui, recientemente brindó una entrevista para medios como Venga la Alegría, en la que le fue cuestionada con respecto al drama legal que sostiene su gran amiga, la cantante del trap argentina, Cazzu, en contra de su expareja y padre de su hija, el cantante de regional mexicano, Christian Nodal. Conoce qué dijo al respecto.

La mejor amiga de la argentina se encuentra en México ahora que está promocionando su dueto musical al lado de Grupo Cañaveral con el tema Echarte al Olvido. Durante su paso por la alfombra roja, medios de comunicación como TV Azteca, o de Televisa y otras empresas, fue cuestionada por esta situación que enfrenta su amiga que ha aumentado con su reacción ante el tema Rosita.

La intérprete de Echarme al Olvido, declaró que ella por respeto a su amiga no dirá nada, que la situación con Rauw Alejandro es algo que ella debe salir a hablar con ellos, destacando que pasa lo mismo con sus declaraciones en contra del colombiano yh del creador de Ya No Somos Ni Seremos: "Muchachos, yo creo que Cazzu es una persona muy inteligente y que sería muy irrespetuoso de mi parte responder por ella si ya no está acá, así que les voy a tener que dejar ese chisme para ella".

Alguien ayude a Monica Castañeda y a Paty Chapoy a entrar en razón. Les puede ayudar @LinetPuente, ella vive lo mismo que Cazzu, abandono por parte del padre; las mujeres trabajan, tratan de cumplir sus sueños, mantienen y CRIAN SOLAS a sus hijos. @VentaneandoUno #Cazzu pic.twitter.com/iuDpO2kVVP — Mafe Armenta (@ArmentaMafe) February 26, 2026

Ante a insistencia de la prensa, La Joaqui dejó en claro que la creadora de La Cueva no está alimentando chismes o creando controversias, sino que se está expresado de la manera que conoce, afirmando que al ser un estandarte del feminismo y un impulso para todas las mujeres artistas en Argentina: "Yo creo que simplemente ella está exteriorizando lo que opina, porque además de ser una gran artista, es una imagen muy concreta del feminismo y de un montón de pisos que se han pavimentado para que cuestiones sean más fáciles para el resto de las artistas mujeres post".

Finalmente, destacó que ella respeta mucho a Cazzu debido a que antes de que ambas siguieran el camino de la música, fue la intérprete de Nena Trampa y Con Otra, la que la impulsó a seguir sus sueños en la cantautoria, siendo contundente al mostrar su admiración por la clase de artista que es: "La realidad es que ella siempre me motiva a expandir mis horizontes y, partiendo de la base, ella fue la primera persona que me dijo: 'Vos tenés que hacer música'. 'Vos estás loca, amiga'. Ella es un gran músico, es una cosa de locos. Ella es una gran creadora de obras".

La Joaqui sale en defensa de su amiga Cazzu, pues no entiende porqué hay tan poca empatía para ella, pues asegura que no es la primera mujer en vivir algo así.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ. pic.twitter.com/CLFEepajJU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui