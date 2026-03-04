Luto en Televisa: Muere Ana Luisa Peluffo, la primera 'Rubí', a los 96 años; esta sería la causa

Ciudad de México.- Desgraciadamente, de nueva cuenta en Televisa se encuentran vestidos de un triste luto, debido a se ha informado que la reconocida actriz y estrella del Cine de Oro de México, Ana Luisa Peluffo, mayormente conocida por ser la primera en personificar a Rubí, acaba de morir a sus 96 años de edad, que ha sido profundamente lamentado por sus fieles fans, ¿cuál sería la causa de su deceso?

La mañana de este miércoles 4 de marzo del 2026, la familia de Ana Luisa, mediante sus redes sociales informaron que tras años retirada del mundo del espectáculo y vivir rodeado del amor de su hijo y familia, perdió la vida estando en paz y serena en su rancho en el estado de Jalisco: "Falleció en paz en su rancho de Jalisco, acompañada de sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a su voluntad", dice el inicio del comunicado.

Ante esto, en el comunicado agregaron un agradecimiento especial a los miles de fans de la actriz de Flores Papel el haber estado al pendiente de ella a lo largo de su carrera, siguiendo sus proyectos y toda su trayectoria, pidiendo que respeten la tranquilidad y privacidad de la familia en medio de este momento tan complicado: "Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía y solicitamos respeto y comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado artístico".

Aunque la familia ha agradecido a sus fans ese apoyo, declararon que el funeral será en privado y piden que se les deje procesar este impactante duelo, no han mencionado cuál fue la causa de su fallecimiento, por lo que se desconoce si tenía una enfermedad degenerativa, si sufrió algún accidente o de causas naturales por su edad, sin embargo, se espera que pronto den informes sobre esta situación.

¿Quién era Ana Luisa Peluffo?

Después de su debut en el mundo del cine en el año de 1949, con solo 20 años de edad, en el año de 1955, se convirtió en la primera artista mexicana en realizar un desnudo público en la película La Fuerza del Deseo, llegó hasta Hollywood en un papel secundario con el filme Tarzan and the Mermaids. En cuanto a melodramas como El Pecado de Oyuki, además de formar parte de series como Mujer, Casos de la Vida Real yMujeres Asesinas 3.

Fuente: Tribuna del Yaqui