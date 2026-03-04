¿Murió 'El Beto', quien acusó de satanismo a Carmen Salinas? Saskia Niño de Rivera responde la verdad

Ciudad de México.- La reconocida y muy polémica activista mexicana, Saskia Niño de Rivera, acaba de emplear sus redes sociales, para terminar con rumores, y responder la verdad sobre la presunta muerte del recluso 'El Beto', al que hace poco entrevistó para su pódcast Penitencia, en el cual acusó a Carmen Salinas de no ser tan católica como decía, sino que supuestamente hacía rituales satánicos.

Como se sabe, hace casi una semana que el preso condenado a más de 70 años de prisión por asesinato, está en el centro del escándalo, debido a que acusó a la fallecida actriz de Televisa de comprar niños y luego sacrificarlos: "Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus sacrificios". Ante esto, la hermana de Sofía Niño de Rivera ha recibido una serie de ataques por cubrir todos los nombres, menos el de la difunta celebridad.

En medio de toda está polémica, donde famosas, como Yuri y Victoria Ruffo, han alzado la voz para defender a Salinas, comenzó a circular un fuerte rumore de que 'El Beto', desgraciadamente había sido encontrado sin vida en su cela hace un par de días, incluso salieron a la luz supuestas fotos de la celda en la que estaba el hombre, aunque, dicha información no fue confirmada ni desmentida por fuentes oficiales, y ahora, Saskia ha decido aclarar todo.

La reconocida activista mexicana, decidió emplear sus historias en la cuenta de Instagram para dejar en claro que lo que se ha dicho con respecto al hombre anteriormente mencionado está vivo y que las noticias que han salido de su aparente fallecimiento no es más que falso, afirmando que ella ha tenido contacto con él mediante los permisos de la prisión en la que se encuentra detrás de una celda.

Según Saskia, aseguró que el pasado martes 3 de marzo pudo conversar con 'El Beto', que al parecer agradece al pueblo de México por todas las muestras de apoyo que ella le ha mostrado: "Ayer estuvimos platicando con Beto ahí en el penal, está muy contento, le han estado compartiendo todos los mensajes, los comentarios que le han puesto, está muy agradecido, conmovido con todos los actos de amor".

El Beto no murió, según Saskia. Instagram @saskianino

Fuente: Tribuna del Yaqui