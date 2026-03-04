¿Quién gana HOY el Duelo de los Enigmas y Token Varonil en 'Exatlón México'? Adelantos 4 de marzo

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las tensiones van a elevarse todavía más, debido a que se ha visto que ambos equipos siguen peleando fuera de la pista, y según los spoilers de este miércoles 4 de marzo del 2026, las cosas se complicarán aún más, a causa de quienes podrían ganar Duelo de los Enigmas, generando más divisiones entre los rojos y azules. De la misma manera, se ha dicho quién podría ganar el Token Varonil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules y los rojos van a pasar por un momento de mucha tensión en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que se dice que seguirán las peleas entre los mismos rojos, que se siguen culpando entre ellos las derrotas ante los azules, en los que incluso a Mati Álvarez, y entre los varones de los rojos y los azules.

Aunque no se sabe en concreto quién se llevaría este nuevo premio llamado Token, en esta semana 23, que podría dar una importante ventaja a en el Duelo de Eliminación o Serie por la Supervivencia, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules vayan a quedarse con esta presea, y que sería para un Koke Guerrero o Alexis Vargas , aunque afirman que en caso de estar en los rojos sería de El Mono Osuna.

¡Los Azules ganan la Batalla Colosal! uD83EuDD29uD83DuDC4F Entregando una competencia llena de emociones y ahora a disfrutar de la experiencia gamer fuera de los límites de #ExatlónMéxico. uD83DuDD35uD83DuDD79?



Lunes a viernes uD83DuDD63 8:30 PM, domingos uD83DuDD56 8:00 PM, por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/RAmV5BGOlV — Exatlón México (@ExatlonMx) March 4, 2026

Con respecto a el Duelo de los Enigmas, se ha dicho que el premio va a ser muy importante, ya que se habla de que será especial porque van a dar regalos grandes, o al menos eso declaró Antonio Rosique. Sobre el resultado, se dice que una vez más el equipo de Evelyn Guijarro van a lograr imponerse a los rojos, al igual que el pasado martes 3 de marzo , en el que le arrebataron una vez más la Batalla Colosal.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y los rojos podrían ser los verdaderos ganadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui