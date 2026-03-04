Se reportó muy grave: Ana Brenda Contreras fue hospitalizada de urgencia; este su actual estado

Ciudad de México.- Después de que la reconocida actriz y presentadora mexicana, Ana Brenda Contreras, hace varias semanas se reportó como muy grave, ahora, ella misma ha brindado una entrevista en la que habló sobre su hospitalización de urgencia en Nueva York, cuando viajó con su esposo, revelado su actual estado de salud.

La reconocida actriz de La Qué No Podía Amar, hace un par de meses que viajó con su esposo a Estados Unidos, pero al llegar se sentía tan mal que vomitó y comenzó a sentir dolores intensos que la llevaron a ser internada de emergencia, a lo que ella misma declaró que los médicos le dijeron que estaba a nada de una falla orgánica múltiple, que pudo acabar con su vida en cualquier momento de dejarlo pasar.

Ahora, durante una entrevista para medios como el programa Hoy, Venga la Alegría y muchos otros más, Ana Brenda acaba de detallar que el momento fue sumamente angustiante, debido a que se tardaron en encontrar su mal y cuando lo supieron fue algo impactante, ya que de no ser atendida a tiempo, puede ser mortal: "Resultó que era salmonella, no supimos y yo creo que también se juntó con que tenía un agotamiento brutal postparto… No supieron lo que tenía, estuve internada varios días en Nueva York, se siente horrible".

Ana Brenda Contreras tuvo una fuerte crisis de salud, la actriz revela que tuvo salmonela, pero ahora está recuperándose para su bebé de 9 meses y disfruta de esa etapa. uD83EuDD29uD83DuDC40#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

Pese al susto, la también presentadora mexicana de programas como ¿Quién es la máscara?, dejó en claro que por fortuna se encuentra muy bien después de ser dada de alta, que agradece que todos los que supieron de su bache de salud, estuvieron ahí para apoyarla y cuidarla. De la misma manera, afirmó que ya se encuentra casi al 100 en su proceso de recuperación y lista para lo que viene con su nuevo proyecto.

Como se sabe, hace poco formó parte de la nueva serie para ViX, Polen, y en la entrevista comentó que se siente muy feliz y entusiasmada por lo que viene ahora con su estreno, por lo que pide al público se den la oportunidad de verla, así como ella se la dio para verse: "Esta serie que estoy muy feliz que por fin la puedan ver, porque de verdad estoy muy orgullosa de ella… De repente una como actriz es difícil verte, pero la vi y dije 'esa es una serie que yo vería y recomendaría a mis amigos', estoy muy feliz".

Fuente: Tribuna del Yaqui