¿Se viene demanda? José Emilio Fernández Levy hace polémica acusación contra prometido de Ana Bárbara

Ciudad de México.- El reconocido y polémico joven estudiante para actor, José Emilio Fernández Levy, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que a años de su pelea con Ana Bárbara por severos señalamientos sobre su prometido, ahora, volvió a atacarlo e hizo una nueva polémica acusación en contra del oficial de aduanas, Ángel Muñoz, ¿será acaso que se viene demanda legal?

Hace más de tres años que el hijo menor de la fallecida actriz, Mariana Levy, aseguró que Ana Bárbara estaba bajo el yugo de su prometido, asegurando que Ángel era un hombre abusivo con sus medios hermanos, especialmente con el mayor de todos, que tenía fuertes castigos que caían en el concepto de maltrato y no de reprimendas comunes, asegurando que solo estaba usando a la intérprete de Qué Poca.

Ahora, tras tantos años de dimes y diretes, el hijo menor de José María Fernández, mejor conocido como 'El Pirru', declaró que estaba molestando y acosando a sus dos nanas, llamadas Martha y Katy, afirmando que se trata del prometido de la denominada 'Reina Grupera' quién está detrás de esto: "Yo solo pido que dejen de estar molestando y acosando a mis dos nanas amadas que son Martitha y Katy porque la han estado pasando un poco mal con unas circunstancias que están pasando por allá".

De la misma manera, el nieto de Talina Fernández, declaró que si ellas quieren van a alzar la voz y exponerlo ante todos, por lo que hizo un llamado directo a Muñoz para que deje en paz a sus nanas, destacando que si les llega a pasar algo malo a ellas, será el primer sospechoso de esto: "Ellas si quieren alzar la voz lo harán, pero yo le pido a Ángel Muñoz que lo deje de estar haciendo, que si les pasa algo a ellas dos, todo mundo ya sabe quien fue".

Finalmente, el hijastro de la intérprete de Bandido y Loca, declaró que ellas son como una madre para él y sus hermanas, que siempre estuvieron a su lado mientras que crecía y puede confiar en ellas ciegamente, ya que jamás ha pedido nada a cambio de darles amor a todos ellos: "Ellas siempre estuvieron ahí, sin querer nada a cambio, dándonos puro amor incondicional, se paraban temprano para darnos de desayunar, ponernos la pijama, ellas hacían todo. Esto es algo que me parece injusto y feo, sus hijos se fueron de su misma casa, todo el mundo lo vio, es evidente, no estoy loco".

¡José Emilio Levy asegura que Ángel Muñoz está 4C0SAND0 a sus nanas! Además, aseguró que 'El Pirru' NO le permitía que conviviera con Talina Fernández #DePrimeraManoTVuD83DuDC4C de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/z48rFp1YUo — De Primera Mano (@deprimeramano) March 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui