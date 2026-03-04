Tras anunciar dueto con Belinda, Amanda Miguel pelusea a Ángela Aguilar y se niega a colaborar juntas

Ciudad de México.- La reconocida cantante de origen argentino, Amanda Miguel, una vez más está dando de que hablar, debido a que después de anunciar dueto musical con la cantante española, Belinda, y asegurar que considera talentosa a Cazzu, ahora, impactó al pelusear el talento de la cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, por lo que una vez más puntualizó que se niega a colaborar juntas.

Hace varios días, la reconocida viuda de Diego Verdaguer, al dar una rueda de prensa por su nuevo álbum, declaró que está en proceso de grabar una colaboración musical al lado de la actriz de Bienvenidos al Edén, tras lo que alabó su voz, agregando que le gusta mucho el empoderamiento que está manejando Cazzu y por eso es que ahora que está con el auge de Latinaje desea poder llegar a algo para también colaborar juntas.

Ahora, en medio de las críticas que ha lanzado la intérprete de El Me Mintió al talento actual en la música, en una reciente entrevista para Sale el Sol, dejó en claro que ella estudió música y sabe reconocer lo que es una buena voz, mencionando de nueva cuenta a Belinda como uno de los pocos talentos: "No hay mucho, tampoco así que digas 'cómo abundan las voces y los artistas'. Hay otros, como Belinda, que canta mi canción en el tono original. Yo he estudiado música, a mí nadie me va a engañar".

Ante esto, señaló que aunque es poco, ella sabe que sí hay mucho talento en la industria, aunque no todos tengan una voz fuera de serie, hay conceptos musicales y temas en las letras que llaman su atención y ahí se demuestra el talento, como lo considera de Karol G: "Hay talento, por ejemplo, Karol G, me encanta lo que escribe, su música, es el mensaje… también observo el mensaje de los artistas, no importa la voz que tenga, me gusta su integridad, lo que ella transmite

Finalmente, una de las reporteras de Imagen TV, le cuestionó que pensaba sobre el talento vocal de la joven hija de Pepe Aguilar, que proviene de un linaje privilegiado de cantantes, a lo que contundente, dejó en claro que su voz no le parece fuera de lo normal y no le llama la atención ni para hacer una colaboración con ella, dejando en shock a todos: "No me llama la atención su voz. Pues su voz está okey".

Fuente: Tribuna del Yaqui