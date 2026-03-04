VIDEO: Afirman que foto de Pati Chapoy y Sergio Andrade provendría de dinámica de intercambio de parejas

Ciudad de México. - En un video que circula en redes sociales e incluso en la cuenta oficial de la creadora de contenido La Tía Sandra (@TuTiaSandra), el periodista de espectáculos Jorge Carbajal sostuvo que sí existe una fotografía íntima en la que aparecen el productor musical Sergio Andrade y la conductora de televisión Pati Chapoy en una situación bastante comprometedora.

De acuerdo con el comunicador, han sido varias las personas que han visto esta presunta imagen, la cual en cualquier momento podría salir a la luz. En el material audiovisual se escucha al también creador de contenido asegurar que no se trata de inteligencia artificial. Uno de los fragmentos más impactantes es cuando vinculó en el caso al esposo de la cantante María Raquenel, mejor conocida como Mary Boquitas.

"Este señor, el marido de María Raquenel, dice que sí hay fotos en la cama, así que estaban ahí muy románticos, muy sexis. Dice él que quien tomó la foto fue nada más ni nada menos que Álvaro Dávila, el marido de Pati Chapoy", puntualizó Carbajal. Por consiguiente, agregó un audio en el que la pareja de la exintegrante de Boquitas Pintadas y del llamado clan Trevi-Andrade respaldó dicha versión.

Sergio Andrade y Pati Chapoy

Según este personaje, la titular de Ventaneando ha mentido durante todos estos años y su esposo, Álvaro Dávila, está plenamente consciente de ello porque presuntamente él tomó la imagen. Es necesario dejar en claro que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna de las partes involucradas ha salido a hablar del tema; sin embargo, en TRIBUNA estaremos al pendiente.

uD83DuDEA8 CONFIRMADO | El periodista Jorge Carbajal CONFIRMA que sí existe una FOTOGRAFÍA ÍNTIMA DE PATI CHAPOY Y SERGIO ANDRADE ??



“Me han confirmado que esas imágenes sí existen, ya las han visto varias personas… y muy probablemente salgan a la luz pública”, declaró



La versión… pic.twitter.com/vaoe4ss3yD — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 3, 2026

"Hay una foto que Pati Chapoy conoce perfectamente que existe de Pati Chapoy con Sergio Andrade en la cama. Ella sabe que existe. La otra periodista también lo sabe; la señora Laura Suárez sabe que existe esa foto y dos o tres personas más", afirmó el hombre. No obstante, añadió que Sergio es quien entregó la imagen a la persona que podría revelarla próximamente. Finalmente, ambos conductores sugirieron que se trató de una dinámica de intercambio de parejas.

Fuente: Tribuna del Yaqui