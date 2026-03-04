VIDEO: Sospechan que Televisa usó inteligencia artificial en los intros de 'Corazón de Oro' y 'Mi Rival'

Ciudad de México. - En redes sociales se desató una fuerte controversia contra Televisa, pues al menos dos de sus telenovelas actuales presuntamente tendrían entradas musicales realizadas con inteligencia artificial. Para los internautas, esto resulta bastante criticable, ya que consideran que se le quita la "magia" al proyecto y provoca que el esfuerzo del resto del equipo, como el guion y la producción, pierda valor.

¿Cuáles son los melodramas?

Antes que nada, es necesario dejar en claro que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna fuente oficial ha salido a abordar el tema, por lo que todo se mantiene como hipótesis del público. En cuanto a los melodramas señalados, el que más comentarios ha generado por su apertura es Corazón de Oro, protagonizado por Mayrín Villanueva, Gabriel Soto y la polémica Gala Montes.

¿Por qué piensan que fue hecha con inteligencia artificial?

Algunos usuarios consideran que los movimientos de los personajes se perciben rígidos y poco naturales; además, señalan que ciertos rasgos de los actores los hacen lucir distintos a como habitualmente se ven, una situación que, según opinan, suele ocurrir con este tipo de herramientas tecnológicas. Aunque, como se mencionó anteriormente, no existen pruebas concluyentes, varias personas ya comenzaron a manifestar su inconformidad, pues aseguran que no es la primera producción en la que detectan este intento de imitar el trabajo humano.

Telenovela de Televisa

¿Cuál es la otra telenovela?

La segunda producción señalada es Mi Rival, cuyo elenco principal está conformado por Sebastián Rulli, Alejandra Barros, Ela Velden y el reconocido actor Arturo Peniche. La secuencia inicial ya se volvió viral en TikTok, donde las opiniones son variadas: algunos lamentan que ya no se realicen aperturas como las de antaño, y recuerdan con nostalgia producciones como Fuego en la Sangre o la exitosa El Privilegio de Amar, protagonizada por Adela Noriega y René Strickler.

"Este año 2026 las entradas pésimas y olvidables, basta ver la de Doménica Montero o la de Mi verdad oculta", destacó el usuario @Melvin Serrano en la plataforma china. Por otro lado, @purpleplaid34 se mostró firme al opinar que esto refleja falta de dedicación: "Pero esas tomas son súper básicas. Toman el foro un día, le ponen buena iluminación y ya está. No hay necesidad de ser tan perezosos".

@joseortizt_ Qué opinan de la entrada de la #telenovela #MiRival ? Les late como se usó IA en la entrada? En lo personal opino que varios de los efectos que hicieron los podían hacer de manera manual y lograr un mayor efecto. Ya que varios actores están con el rostro distinto. Pero la canción ?? y tenían una buena idea para su entrada. ? Sin Despedida - Carlos Rivera & Alejandro Fernández

