Abogado de José Manuel Figueroa dice que Imelda Tuñón podría ir a prisión 6 años y detalla su demanda

Ciudad de México.- Después de que se confirmara que el reconocido cantante mexicano, José Manuel Figueroa, recientemente uno de sus abogados brindó una entrevista en Sale el Sol, en el cual dio detalles de su demanda legal en contra de su excuñada, la actriz y cantante, Imelda Tuñón, en la que declara que de ser encontrada culpable por el daño moral y la violencia familiar, podría ir a prisión por hasta seis años.

Como se recordará, hace un par de semanas, salió a la luz en redes de Gustavo Adolfo Infante, un audio en el que Imelda está acusando a José Manuel de abusar de Julián cuando era un niño, asegurando que Maribel Guardia sabía de esto y encubrió el crimen y al culpable de todo. Por este motivo, es que el intérprete de Callados decidió interponer una demanda por daño moral, en el que le exigiría cinco millones de pesos.

Ahora, en entrevista para el canal de Imagen TV, el abogado de José Manuel acaba de confirmar que son dos denuncias, una fue por lo civil y otro por lo penal, dejando en claro que no son cinco millones de pesos, sino que es otra la cantidad pedida, pero no lo puede ventilar, así que declaró que la principal acusación será la de violencia familiar, en la que la Fiscalía deberá de revisar las acciones que le causan afectación, puede ser cualquiera, pero en este caso es psicoemocional y económica.

Ante esto, el abogado del hijo mayor de Joan Sebastian, los delitos que se pueden tipificar como violencia familiar sí van con ejecución de una pena de uno a seis años, pero todo depende del juez que atienda el caso y si es que llegan al punto de un juicio. De la misma manera, declaró que ellos ya han aportado las pruebas de los contratos que se cancelaron por esta situación, afirmando que por ello es que podría estar cerca de un veredicto.

dentro del marco legal y de la víctima quién pueda decidir llegar a un acuerdo con Imelda.

Fuente: Tribuna del Yaqui