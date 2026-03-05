Britney Spears es arrestada: Manáger de la 'Princesa del Pop' de su detención en estado de ebriedad

Ventura, Estados Unidos.- La reconocida cantante estadounidense de grandes éxitos de los 2000's, Britney Spears, volvió al centro del escándalo, a causa de que se informó que fue arrestada en el estado de California, Estados Unidos, a cusa de que estaba conduciendo en estado de ebriedad, y ahora, a horas de esto, su manáger rompió el silencio sobre la tan polémica detención de la 'Princesa del Pop'.

TMZ mediante sus medios de comunicación informó que la noche del pasado miércoles 4 de marzo del 2026, la creadora de Baby Hit Me One More Time fue detenida por elementos de la Policía en el condado de Ventura, California, por conducir bajo los efectos del alcohol, alrededor de las 9:30 de la noche, siendo fichada en el departamento de seguridad por e sheriff alrededor de las 3:00 de la mañana. Al parecer no hubo oposición a la detención.

Según los informes filtrados en los registros de los reclusos del mencionado condado de California, la intérprete de temas como Ooops I Did It Again, fue liberada de su celda alrededor de las 6:00 de la mañana de este jueves 5 de marzo. Esta situación suma preocupación en el caso de la exestrella del pop estadounidense, debido a que desde hace meses se dice que ha perdido la cabeza una vez más, dado a que ha tenido apariciones sin ropa o actuando de manera "errática".

Ahora, a un par de horas de esta detención, el manáger de la cantante, Cade Hudson, ha decidido romper el silencio de esta situación y ha pedido que se tenga respeto, prometiendo que Spears va a hacerse responsable y buscarán la ayuda necesaria para ella en este proceso nuevo: "Este fue un incidente lamentable y absolutamente inexcusable. Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y ojalá este sea el primer paso para un cambio tan esperado que debe ocurrir en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda que necesita en estos momentos difíciles".

De la misma manera, Hudson aseguró que sus hijos, Sean Preston y Jayden James, van a estar más presente en la vida de la cantante, pues "pasarán tiempo con ella" en los siguientes días, además de asegurar que "sus seres queridos van a elaborar un plan muy necesario para que ella tenga éxito y esté bien" y pueda una vez más retomar la vida tranquila que tanto anhela.

Cade Hudson has given a statement to TMZ:



