Cazzu rompe el silencio a ataques de Christian Nodal y su reacción al tema 'Rosita' contra Rauw Alejandro

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida cantante de origen argentino, Cazzu, sorprendió al finalmente brindar una entrevista, en la que rompió el silencio con respecto a los ataques que recibió por parte de su expareja, el cantante del regional mexicano, Christian Nodal, después de su polémica reacción al tema Rosita, en la que no dudó en arremeter en contra de Rauw Alejandro.

Después de tanta serie de dimes y diretes con respecto a los recientes escándalos entre la intérprete de Con Otra, ha decidido hablar al respecto en una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, hecha por Tanya Charry, tras un concierto en Argentina, en la que finalmente, declaró que para ella, la exposición mediática es complicada pero ha aprendido a sobrellevarla y a ser más prudente sobre lo que dice, en especial con respecto a su historia personal que afectan a muchos.

Con respecto a la respuesta que dio al tema del intérprete de Punto 40, declaró que no se arrepiente de nada, debido a que no le gustó la manera en su historia personal con respecto al drama con Ángela Aguilar y el sonorense, fue expuesta y por consecuencia, interpretada por el público, una vez más dejando vulnerable su privacidad: "No, para nada. No. Yo me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida. La paz que siento en este momento, como que no hay algo que verdaderamente a mí me dé una taquicardia, me ponga nerviosa".

De la misma manera, la intérprete de La Cueva y Ódiame, mencionó que ella no desea ser amada por todos, ya que se siente orgullosa de que el público pueda pensar diferente a ella y opinar con objetividad con lo que realmente creen, aún cuando eso sea diferente a lo que ella piensa: "Soy muy orgullosa del público que no está de acuerdo conmigo. Yo no quiero que todo el mundo me ame porque creo que no es real. Creo que la gente, a veces, no está de acuerdo. A veces no está de acuerdo con tu discurso, con tu forma, con tu música, con lo que piensas, con lo que crees y eso está bien".

Finalmente, mencionó que ante la propia tiradera que hizo el creador de Ya No Somos Ni Seremos en su contra, aseguró que tampoco es algo que le preocupe, porque sabe que su egocentrismo es algo que carcome y a veces la gente hipócrita tiene que sacar sus mentiras: "En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome".

Fuente: Tribuna del Yaqui