Filtran llamada al 911 que denuncia a Britney Spears de "conducción errática"; encontrarían drogas

California, Estados Unidos.- Hace unos minutos que en redes sociales han filtrado su llamada al 911 en la que un ciudadano de California han denunciado la "conducción errática" que llevaba la reconocida cantante de origen estadounidense, Britney Spears, por la que fue arrestada y llevada al hospital para una prueba de alcohol en sangre. Cabe mencionar que se ha dicho que también se habrían encontrado drogas en el auto.

La mañana de este jueves 5 de marzo del 2026, el medio TMZ afirmó que la denominada 'Princesa del Pop' fue arrestada alrededor de las 9:30 de la noche en el condado de Ventura, California, el pasado miércoles 4 de marzo, por conducir bajo los efectos del alcohol. Según los informes, fue liberada este jueves a las 6:00 de la mañana, y el próximo 4 de mayo de este 2026, va a tener que comparecer ante un juez para su sentencia.

Ahora, a unas horas de la información sobre esta polémica situación, en las redes sociales de X, anteriormente conocido como Twitter, se ha filtrado el audio del momento de la denuncia sobre Britney al volante y su detención, en el que se escucha como alguien dice que: "Un BMW sedán negro, está entrando y saliendo de los carriles, a exceso de velocidad", agregando que es "un convertible 2026 sale de Los Ángeles", tras la que una de las oficiales del 911 pide apoyo: "¿Podemos enviar todas las unidades a esta área, por favor?".

En la misma llamada, los oficiales responden cuando ya tienen en la mira el auto de la intérprete de Ooops I Did It Again, y después la detienen, informando que se bajó y hablaban con ella, dejando en claro que no se resistió en ningún momento, ni hubo un enfrentamiento. De la misma manera, compartieron imágenes del momento y cuando el automóvil que la cantante conducía en el depósito de remolque.

Pero, desgraciadamente todo parece indicar que las cosas se complicarían para la creadora de Love With A Criminal, debido a que una presunta fuente de la investigación en el caso de Spears, le dijo a TMZ que los oficiales habrían encontrado en el auto de la cantante una sustancia desconocida, que se cree serían drogas nuevas, por lo que actualmente se estarían analizando las propiedades de la sustancia.

Fuente: Tribuna del Yaqui