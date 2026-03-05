Harry Styles se 'rompe' al hablar de la trágica muerte de Liam Payne: "Es difícil perder un amigo"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido cantante británico, Harry Styles, acaba de brindar una entrevista, en la que por primera vez habla de su dolor ante la tan terrible y trágica muerte del querido cantante, Liam Payne, en la que no pudo evitar el romperse de la tristeza al contar la manera en que se ha visto afectado, debido a que señaló que "es difícil perder un amigo", que era tan cercano.

El reconocido intérprete de For You, desgraciadamente a sus 31 años de edad, perdió la vida durante un viaje a Buenos Aires, Argentina, el pasado 16 de octubre del 2024, a causa de su caída del balcón de su habitación en el tercer piso en el Hotel Casa Sur Palermo, en el que sufrió una serie de fracturas y hemorragias internas. En el reporte forense, afirmaron que su sistema estaba bajo los efectos de las drogas

Durante una entrevista con Apple Music, Styles expresó con sinceridad que incluso hablar del tema sigue siendo difícil: “La idea de hablar de ello me hace sentir que lucho un poco con eso, incluso creo”.

harry styles, louis tomlinson, zayn malik and niall horan arriving at liam payne’s funeral. pic.twitter.com/ifypeSIXdK — 2000s (@PopCulture2000s) November 20, 2024

“Es tan difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es especialmente difícil perder a un amigo que es tan parecido a ti en muchos aspectos”

Creo que la mejor manera de honrar a tus amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo”, dijo. Agregó que Payne era una persona muy especial y que fue realmente triste despedirse de él, describiéndolo como alguien con el “corazón más amable que solo quería ser grande”.

Harry Styles spoke to Zane Lowe about Liam Payne’s passing in their recent interview.pic.twitter.com/hsUTTBo9LL — Pop Base (@PopBase) March 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui