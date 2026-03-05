Horóscopos HOY Nana Calistar VIERNES 6 de marzo 2026: La suerte de tu signo zodiacal con Sol en Piscis

Ciudad de México.- Este viernes 6 de marzo de 2026 llega con una energía de reflexión y movimiento interno mientras Mercurio retrógrado continúa influyendo; además, según los astros, el Sol en Piscis mantiene activa la intuición y las emociones. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a cerrar la semana con calma, evitando decisiones apresuradas y prestando atención a señales que el universo podría estar enviando.

Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este viernes invita a confiar en tu intuición y cerrar la semana con gratitud por lo aprendido.

Horóscopos de Nana Calistar para este viernes 6 de marzo

Aries

Este viernes podrías sentir que todo pasa muy rápido a tu alrededor. No tomes decisiones impulsivas, especialmente en lo laboral. En el amor, alguien podría aparecer con intenciones que ya habías visto antes; recuerda que quien ya te falló puede volver a hacerlo.

Tauro

La energía del día te invita a bajar el ritmo y enfocarte en lo que realmente vale la pena. No te desgastes con personas que solo buscan conflicto. En el amor, alguien podría darte una señal clara de interés.

Géminis

Mercurio retrógrado sigue haciendo de las suyas y podrías vivir confusiones en mensajes o acuerdos. Lee bien antes de responder. En el amor, evita suposiciones porque podrías malinterpretar una situación.

Cáncer

Este viernes llega con emociones intensas y ganas de resolver asuntos pendientes. No guardes lo que sientes. En el amor, alguien del pasado podría buscarte para aclarar algo que quedó inconcluso.

Leo

Podrías sentir que algo no sale como esperabas, pero no te frustres; a veces los retrasos son protección del universo. En el amor, alguien quiere acercarse más a ti, pero necesita señales claras.

Virgo

Con Mercurio retrógrado podrías revisar pendientes que creías resueltos. No lo veas como problema, sino como oportunidad para mejorar. En el amor, evita reclamos por cosas que aún no están claras.

Libra

Día para poner orden en tus pensamientos y emociones. No tomes decisiones importantes si aún tienes dudas. En el amor, alguien podría sorprenderte con una confesión o una actitud distinta.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte y podrías descubrir algo que no esperabas. Maneja la información con inteligencia. En el amor, evita celos innecesarios que podrían generar conflictos.

Sagitario

El viernes llega con cambios de último momento en planes o reuniones. Mantén la calma y adapta tus ideas. En el amor, alguien podría buscarte para retomar comunicación.

Capricornio

Será un buen día para enfocarte en metas personales y no distraerte con problemas ajenos. En el amor, alguien necesita saber si realmente le das su lugar en tu vida.

Acuario

Podrías sentir ganas de hacer cambios importantes, pero con Mercurio retrógrado es mejor esperar. Observa primero. En el amor, evita decisiones tomadas desde la confusión.

Piscis

Con el Sol en tu signo, tus emociones estarán muy activas. Este viernes podrías tener claridad sobre lo que quieres para tu futuro. En el amor, tu intuición será la mejor guía para saber qué camino tomar.

Fuente: Tribuna del Yaqui