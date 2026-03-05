Los Tigres del Norte rugirán en Sonora con vibrantes conciertos en Hermosillo y Ciudad Obregón

Hermosillo, Sonora.- Con la carta mayor, Los Tigres del Norte presentarán dos emocionantes conciertos en Sonora en el marco de su gira 'La Lotería Tour': Su primer destino, Ciudad Obregón, y al día siguiente llegarán a Hermosillo.
De la mano de RAS Entretenimiento, el próximo viernes 6 de marzo los 'Jefes de Jefes' se subirán al escenario en el Estadio de los Yaquis en punto de las 20:00 horas.
Mientras que el sábado 7 los intérpretes de 'La Mesa del Rincón' continuarán su gira en el Parque La Ruina de la capital sonorense.
En el marco de su gira, Tigres del Norte ofrecerán al público un repertorio conformado por sus más grandes éxitos como 'Ni parientes somos', 'La Puerta Negra', 'La tumba falsa' y muchos más.
Dos ciudades, un solo rugido
Con más de cinco décadas de trayectoria, la banda comandada por Jorge Hernández se mantiene en la actualidad como una de las agrupaciones más influyentes y queridas en el género regional mexicano y año con año regresan a Sonora a cumplir con sus miles de fans.
Los boletos para el concierto en Ciudad Obregón estarán a la venta en el hotel Fiesta Inn y en línea en el sitio https://bit.ly/Boletos_LTDN
Por otro lado, en Hermosillo, los puntos de venta en físico están en La Onda Latina y Discos y Novedades, mientras que en línea se pueden adquirir a través de tuboletoras.mx.
CIUDAD OBREGÓN
- Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026
- Lugar: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora
- Hora: 20:00 horas (puertas abren a las 18:00 horas)
- Preventa: Ya disponible en Hotel Fiesta Inn
En línea: https://bit.ly/Boletos_LTDN
Boletos:
- VIP: 1200
- Zona Preferente: $800
- Zona General: $500
HERMOSILLO
- Fecha: 7 de marzo de 2026
- Hora: Acceso desde las 20:00 horas
- Lugar: Parque La Ruina, Hermosillo
Boletos:
- VIP 2,000
- Preferente 1,500
- General $500
(Precios más 10 por ciento de cargo por servicio)
Venta en línea en www.TuBoletoRAS.mx
Fuente: Tribuna del Yaqui