Nació muerto: Conductora de 'Hoy' acusa a su exmédico de negligencia en su parto y hace triste confesión

Ciudad de México.- La reconocida conductora del programa Hoy y periodista de espectáculos, Martha Figueroa, una vez más ha acusado de negligencia al que fue su médico cuando estaba embarazada de su primer hijo, asegurando que se distrajo en su parto, lo que hoy en día la lleva a tener que hacer la triste confesión de que por ello solo tiene un hijo, pues su primogénito nació muerto por este motivo.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Ingrid Martz y Luz Elena González, confirmó que hace 30 años ella estaba en la dulce espera de su primer bebé con su marido, confesando que fue un momento muy complicado para ella, pues tenía muchas ganas de ser madre, de tener un bebé, pero se murió al nacer: "Todo iba perfecto y muy bien, de repente, nos llegó el parto y fue un error médico, llegué a término a los 9 meses tal y tal y en el parto el doctor se atarantó, se distrajo por estar en algo y el bebé se murió, tuvo sufrimiento fetal".

De la misma manera, la presentadora de Con Permiso, declaró que el parto fue natural, que ella llegó a termino de sus nueve meses sin complicaciones, pero cuando su pequeño nació, no lo escuchó llorar y se preocupó demasiado por lo que con gran temor pedía explicaciones: "Cuando nació el bebé por parto natural, estaba mi marido con la cámara tomando video ‘Ahí viene el bebé’ y de repente salió el bebé y no lloraba, yo que hice curso de psicoprofiláctico, lo primero que vas a oír cuando está naciendo es que llora y cuando no llora, empecé a preguntar qué pasa pasaba".

Martha declaró que la anestesiaron en ese momento para que no se diera cuenta de lo que pasaba, y para cuando despertó, ya habían pasado tres horas desde la muerte de su primogénito, lo que para ella fue un golpe muy duro, pero del que dijo que no se dejaría vencer: "Fue tremendo, pero a mí ahí me tocó decidir qué hacer, si quedarme a llorar muchos años la pérdida y volverme loca o decir 'La vida sigue y por algo pasó, tengo que seguir adelante'".

La expresentadora de Ventaneando comentó que una vez que los médicos le dieron el alta, le entregaron la urna para que depositara ahí las cenizas de su bebé, y que al llegar a casa, se quedó un lapso de tiempo como catatónica, hasta que finalmente pudo llorar y despedirse de su niño. A los meses de esta tragedia, se embarazó y tuvo a su hijo Alejandro Figueroa, destacando que ya no disfrutó tanto el embarazo como el primero ante el estrés que tenía y que incluso fue cesárea para evitar pasar por lo mismo.

Finalmente, Martha declaró que algo que no puede olvidar, es que el médico que la atendió, jamás se hizo responsable de su culpabilidad en la muerte de su bebé y que la hizo sentir culpable a ella de esta terrible pérdida, lo que la dejó muy marcada porque fue un proceso difícil: "Aparte el doctor, que era un maldito, me echó la culpa a mí, nunca aceptó que fue una negligencia médica y me dijo: 'Tú hiciste esto, tú hiciste el otro, seguramente no te cuidaste' y te genera una culpa".

Fuente: Tribuna del Yaqui