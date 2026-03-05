¡No le pagaron! Decoradora se vuelve viral por reventar arreglos de globos en plena fiesta

Ciudad de México.- En un mundo regido por las redes sociales, un nuevo video captó el interés de numerosos internautas. El material muestra a una mujer destruyendo los arreglos de globos que ella misma hizo para una fiesta infantil. La razón detrás de esta acción, según se infiere de la grabación, es la falta de pago acordado por sus labores. La publicación fue difundida en la red social X por el perfil llamado Distrito Regio.

En las imágenes se observa el momento exacto en que la decoradora interrumpe la reunión con los estallidos de los globos. Mientras un animador disfrazado de payaso realizaba su rutina frente a los asistentes, el constante ruido de los globos reventados acaparó la atención del público presente. El animador, al notar lo que sucedía a sus espaldas, se aproximó a la mujer para preguntarle el motivo de su comportamiento.

Con un objeto punzocortante en la mano, la trabajadora respondió de manera directa, señalando que los organizadores querían disfrutar del trabajo, pero se negaban a cubrir el costo, aún cuando la celebración ya había comenzado. A pesar de los intentos del payaso por apaciguar el ambiente, la mujer reafirmó su postura con palabras altisonantes y continuó deshaciendo cada uno de los arcos y figuras que adornaban el recinto.

Los invitados observaron desde sus lugares mientras el sonido de la música infantil se reanudaba en el fondo del salón. Aunque no se ha determinado la ubicación exacta de los hechos, las expresiones utilizadas sugieren que el evento se desarrolló en algún estado del norte de México. Más allá de la situación captada por la cámara, el caso ha dejado varias opiniones en redes sociales, tales como TikTok, Instagram, Facebook y X.

uD83CuDF88uD83DuDCA5 Lección empresarial del día:



Si no pagas… no hay globos.



Una decoradora se volvió viral después de reventar su propio arreglo de globos en plena fiesta infantil cuando descubrió que no le iban a pagar. Mientras tanto, el payaso seguía animando el show como si nada. uD83EuDD21uD83DuDE02… pic.twitter.com/fxYwO8qXbX — Vivatrium uD83DuDC8EuD83DuDCB8uD83DuDDA5? (@Vivatrium) March 6, 2026

La inmensa mayoría de los comentarios publicados respaldan la decisión de la decoradora de destruir su propio trabajo. Los usuarios argumentan que, al no recibir el dinero pactado, la mujer mantenía la propiedad de sus materiales y conservaba la completa libertad de retirar o desarmar su obra frente a los clientes que no cumplieron con el trato.

Fuente: Tribuna del Yaqui