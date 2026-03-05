¿Qué te depara el Horóscopo Chino para este jueves 5 de marzo del 2026? Día del Tigre de Tierra Yang

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este jueves 5 de marzo del 2026, en el que es el día del Tigre de Tierra Yang, ¿acaso habrá dinero y amor o será que viene mala suerte?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es un buen momento para estructurar metas futuras, debido a que la energía del día impulsa acción organizada, y que la Tierra se encuentre en el Yang de tu signo, favorece decisiones en el ámbito laboral, por lo que debes de aprovechar y avanzar firmemente.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Al igual que la Rata, este será un día importante en el ámbito laboral para consolidar proyectos importantes, pues la energía se enfoca en la disciplina y la constancia, mientras que la Tierra en Yang impulsa la estabilidad financiera.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Al ser este día regido por tu signo, la energía será poderosa y habrá decisión, ya que la Tierra en tu Yang potenciará tu liderato nato, por lo que es el momento indicado para que tomes decisiones importantes, aunque debes evitar actitudes dominantes.

uD83DuDC0EuD83DuDD25 Año del Caballo de Fuego: según tu año de nacimiento, ¿ya sabés qué animal del horóscopo chino sos? uD83DuDC2FuD83DuDC0DuD83DuDC12? https://t.co/CbVxd27tYB pic.twitter.com/RiDOITW7AS — Matias (@Lodicelaluna) February 19, 2026

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Hoy es el día ideal para que tomes decisiones importantes y no dudes de tu instinto, debido a que la Tierra en Yang sobre tu signo le dará claridad y seguridad, mientras que la energía será desafiante.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Es un buen momento para avanzar en proyectos profesionales, a causa de que la energía del día eleva el liderazgo y te impulsa a consolidar esas metas que tienes pendientes.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Es un buen momento para acuerdos financieros, debido a que este día con el signo regente se beneficia a la estabilidad estructural, por lo que es importante que evites las confrontaciones innecesarios.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Es un excelente día para asumir liderazgo en proyectos, debido a que la compatibilidad impulsa dinamismo y acción concreta, en especial porque la Tierra en Yang te ayudará a mantener el enfoque y la responsabilidad.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

El signo regente con la Tierra en Yang va a propiciar que la energía para una seguridad personal, por lo que es importante que comiences a ordenar tus prioridades y organizar tus metas.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

La incompatibilidad sugiere cautela ante confrontaciones. La Tierra Yang puede generar choques de liderazgo. Conviene actuar con estrategia silenciosa. Es mejor evitar provocaciones. La jornada exige diplomacia. La prudencia será fundamental.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

La energía del día favorece organización estructurada. La Tierra Yang impulsa disciplina y claridad profesional. Es un buen momento para asumir responsabilidades importantes. Conviene actuar con precisión. La jornada puede traer reconocimiento si mantienes enfoque.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

La compatibilidad fortalece seguridad y determinación. La Tierra Yang impulsa liderazgo responsable. Es un excelente día para defender ideas con firmeza. Conviene evitar discusiones innecesarias. La jornada favorece estabilidad y avances concretos.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La energía del día impulsa decisiones más estructuradas. La Tierra Yang favorece organización financiera. Es un buen momento para planificar metas a largo plazo. Conviene actuar con claridad y realismo. La jornada puede resultar estable y productiva.

(1/14) ¿NO SABES QUE ANIMAL ERES EN EL HORÓSCOPO CHINO?



¿Sabías que en el horóscopo chino no importa el mes, sino el año en que naciste? A diferencia del zodiaco occidental, aquí te rige un animal que cambia cada año lunar.



¡Vamos a descubrir el tuyo en este hilo!



uD83EuDDF5uD83DuDC47 pic.twitter.com/PIvMAamFwM — ??uD835uDDD8uD835uDDF9 uD835uDDE7uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDFCuD835uDE01uD835uDDF6uD835uDE00uD835uDE01uD835uDDEE??® (@eltarotista56) January 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui