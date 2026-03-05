¿Quién gana la Villa 360 y Medalla Grupal HOY en 'Exatlón México'? Adelantos de este 5 de marzo de 2026

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy intensas y al parecer las polémicas se encenderán nuevamente en competencia, debido a que se dice que habrá nuevas peleas entre los dos equipos. Además de que se ha revelado en los spoilers quién ganará la Villa 360 la noche de este jueves 5 de marzo del 2026, y también quiénes van a lograr obtener la Medalla Grupal.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, en especial para los rojos, debido a que los azules posiblemente estarían provocando a los hombres, como El Mono Osuna y Humberto Noriega, que han protagonizado la mayoría de las peleas. Pero, quienes pasarían un peor momento, debido a que señalan que Alexis Vargas confesaría que no siente que su lesión esté sanando.

Con respecto al equipo que podría colgarse la Medalla Grupal, la cual otorga una vida extra para cualquiera de los integrantes del equipo que logre ganarla durante el Duelo de Eliminación, siempre y cuando el equipo esté de acuerdo con entregarla, como pasó el duelo pasado con Ella Bucio, y que al parecer podría repetirse muy pronto, ya que según informes de Proyecto TV, una vez más los escarlatas van a llevarse este importante premio.

Momentos de relax en #ExatlónMéxico. Ernesto y Leo debaten si podrían ser roomies en La Villa 360… y la respuesta sorprendió a todos. ¿Con quién compartirías cuarto? uD83CuDFE0 https://t.co/7veUuLPQsp — Exatlón México (@ExatlonMx) March 5, 2026

De la misma manera, se ha señalado que en cuanto al tema de quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, una vez más sería reclamado por los azules, liderado por Evelyn Guijarro, siendo la segunda defensa efectiva por parte de estos en esta semana 23 de competencia. De ser así, los integrantes del equipo de Paulette Gallardo regresarían a las Barracas tras una semana en esta.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados para disfrutar de las comodidades, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui