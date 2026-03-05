Reportan que Britney Spears fue ingresada al hospital tras conducir en estado de ebriedad en EU

California, Estados Unidos.- Después de que la reconocida cantante estadounidense, Britney Spears, lamentablemente fue arrestada por conducir ebria en el estado de California, en Estados Unidos, se ha reportado que los elementos de la seguridad local, la ingresaron al hospital más cercano de su detención, ¿será acaso que la intérprete de temas como Toxic resultó herida durante su problema policíaco?

La mañana de este jueves 5 de marzo del 2026, el medio TMZ afirmó que la denominada 'Princesa del Pop' fue arrestada alrededor de las 9:30 de la noche en el condado de Ventura, California, el pasado miércoles 4 de marzo, por conducir bajo los efectos del alcohol, sin embargo, se ha dicho que fue oficialmente fichada por la Policía en la oficina del sheriff del condado hasta las 3:00 de la mañana, y posteriormente liberada este jueves a las 6:00 de la mañana.

Ahora, según nuevos informes de TMZ, declaró que no fue fichada a la hora de su arresto, debido a que los oficiales de la Patrulla de Carreteras del condado la llevaron de manera inmediata al hospital de Ventura, California, pero no por el hecho de que se encontrara herida o sospecharan de un problema de salud, sino para que se le hiciera el estudio necesario para determinar el nivel de alcohol en la sangre.

Hasta el momento, la policía no ha revelado absolutamente nada de los resultados de la prueba llamada alcoholemia, sin embargo, una fuente presuntamente cercana al departamento del sheriff a TMZ, revelaron que la intérprete de Ooops I Did It Again, habría resultado con un 0.06 por ciento de alcohol en la sangre, siendo legal en California, siendo el 0.08 por ciento en el que entra en el marco ilegal, pero, según las leyes, las autoridades aún pueden fichar a alguien con el nivel de Britney si la observan conducir erráticamente.

Cabe mencionar que de la misma manera, se ha revelado que las autoridades, al parecer, no notaron que la creadora de Baby Hit Me One More Time se comportara de una manera extraña, más allá de su conducción errática, y simplemente "lloraba mucho" mientras que era encarcelada, lo que despierta más la preocupación entre sus fans que destacan que no está bien en su salud mental.

Fuente: Tribuna del Yaqui