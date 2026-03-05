Se elevan las tensiones en 'La Casa de los Famosos' con la intensa pelea entre Caeli y Kunno

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el polémico creador de contenido conocido artísticamente como Kunno, se vio envuelto en una intensa pelea, pero ya no con sus usuales "enemigos", sino que esta vez fue con la youtuber mexicana, Caeli, en la que ambos han elevado las tensiones dentro de La Casa de los Famosos, mientras que se estaban preparando por las nuevas pruebas a las que se realizan diariamente.

En las dos semanas y media que el reconocido creador de contenido para TikTok, ha tenido varios enfrentamientos dentro de la emisión, como con Laura Zapata y con Josh Martínez, que se encuentran en el mismo equipo, en el cual ahora también se encuentra la youtuber mexicana, que ha estado muy cercana a la actriz de melodramas y al colombiano que siguen dando mucho de que hablar y también la apoyaron.

Durante la mañana de este jueves 5 de marzo del 2026, la reconocida conductora de origen peruano, Oriana Marzoli, le reclamaba a Caeli que siempre se estaba burlando de ellos para estar en el favor de la actriz de Televisa, por lo que la también creadora de contenido se defendió diciendo que ella estaba controlando a todos, que era muy diferente a solamente estar metiendo cizaña.

Ante esta pelea, el amigo de Ángela Aguilar, se metió para defender a Oriana, declarando que por el video por el que alega Caeli que le dijeron "amiga date cuenta", burlándose de ella por decisiones en el reality de Telemundo y demás, este dejó en claro que ese no era el motivo, sino que no estaba viendo lo que realmente pensaban de esta situación, a lo que ella siguió alegando que ya estaba admitiendo que sí hablaron de ella.

Por este motivo, Kunno con evidente molestia a las declaraciones de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que ya no iba a darle más enfoque discutiendo con ella, que ya le dio suficiente atención pública al entrar de su brazo en el estreno de la sexta temporada: "No te voy a dar más foco, suficiente con haber entrado contigo el primer día, no te voy a dar más pantalla", tras lo que solamente se fue del lugar.

“No te voy a dar más foco, suficiente con haber entrado contigo” le dice Kunno pic.twitter.com/AGkUPAJt20 — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui