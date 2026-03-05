VIDEO: Acusan a vocalista de Los Recoditos de intento de feminicidio; la banda ya se pronunció

Ciudad de México.- El cantante Rafa González, uno de los rostros de la Banda Los Recoditos, enfrenta señalamientos públicos realizados por su esposa, Fernanda Redondo. A través de la plataforma TikTok, se difundió un material audiovisual donde la mujer expone las agresiones que habría sufrido al interior de su domicilio, una situación que rápidamente captó la atención de los usuarios de internet y los distintos espacios informativos.

Tras la publicación del video en internet, Redondo concedió una entrevista para una cadena de televisión nacional, donde amplió los detalles sobre la manera en que ocurrieron los hechos. Durante la charla, explicó que el conflicto comenzó por un desacuerdo doméstico que cambió de tono en cuestión de minutos. Según su testimonio, las circunstancias se agravaron por las condiciones en las que se encontraba su pareja sentimental.

Estábamos bien en la casa. Se puso agresivo. Me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa, porque ya las cosas estaban mal y, como es el alcohólico, no quería que saliera de control nada", expresó en televisión.

A pesar de la gravedad de los testimonios, el músico ha optado por mantener silencio y no ha emitido comentarios para defenderse o explicar su versión. Sus perfiles en redes sociales únicamente mostraban contenido de promoción sobre su más reciente trabajo de colaboración musical junto a la Banda Carnaval. Esta falta de respuesta directa por parte del intérprete ha dejado que las miradas se dirijan hacia las decisiones corporativas de su equipo de trabajo.

#Farándula| uD83DuDCCCuD83DuDC47Fernanda Redondo Cortés acusó públicamente a Rafa González, integrante de Banda Los Recoditos, de presunta viol3ncia física y psicológica durante varios años. pic.twitter.com/UlQZFbCeCL — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) March 5, 2026

La banda lanza comunicado

Frente a la magnitud de los señalamientos en contra de su integrante, la agrupación sinaloense emitió un texto informativo para fijar su postura frente a la audiencia. La empresa subrayó que su meta principal es mantener el respeto, cuidar la integridad y promover buenos valores, tanto dentro como fuera de los escenarios artísticos. En el documento, la gerencia explicó las medidas laborales tomadas respecto a la participación de su empleado.

Para no entorpecer los trámites correspondientes y permitir el desarrollo de las indagaciones legales, compartieron la determinación a la que llegaron junto al artista involucrado: “De común acuerdo con Rafael, tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la banda, con el fin de que pueda concentrarse en atender y aclarar la situación que actualmente enfrenta”.

Después de las acusaciones de Fernanda Redondo a Rafael González, “Los recoditos” han decidido pausar sus actividades como cantante en la banda. pic.twitter.com/Tkctfc1KpW — Programa Hoy (@programa_hoy) March 5, 2026

Finalmente, los representantes del grupo musical indicaron que se mantendrán totalmente respetuosos del proceso de la ley. Esperarán a que las autoridades realicen las averiguaciones necesarias para que se determinen las responsabilidades finales. Solicitaron la comprensión de todos los seguidores y de los medios de comunicación, garantizando que actuarán con total prudencia hasta que todo el panorama sea transparente.

