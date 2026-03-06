Adiós al spam en Gmail: Llega nueva función para limpiar la bandeja y cancelar suscripciones

Ciudad de México.- El uso del correo electrónico sigue siendo una parte fundamental de la vida moderna. A pesar del surgimiento de variadas plataformas de mensajería rápida, millones de personas confían diariamente en el email para resolver asuntos de trabajo, coordinar tareas académicas o mantenerse en comunicación con amigos y familiares. Dentro de este amplio panorama tecnológico, Gmail destaca como uno de los servicios con mayor cantidad de usuarios a nivel mundial.

Su interfaz fácil de usar y su sincronización fluida con aplicaciones del entorno de Google, como Drive, Meet y Calendar, lo convierten en una opción sumamente cómoda para organizar la información de todos los días. A pesar de sus múltiples ventajas, el uso constante del email trae consigo un inconveniente muy habitual, la acumulación descontrolada de correos promocionales y boletines. Con el tiempo, los usuarios terminan recibiendo docenas de mensajes diarios no deseados.

Para mitigar esta saturación, el servicio de Google había habilitado hace tiempo el botón de anular suscripciones dentro del cuerpo de los mensajes. Esta alternativa ayudaba a frenar el envío de promociones, pero tenía la desventaja de que requería ingresar a cada correo de manera individual y realizar la acción remitente por remitente. Si alguien deseaba limpiar decenas de suscripciones, el proceso requería mucho tiempo y paciencia.

Borrar correo no deseado

Ahora, la plataforma avanza con la creación de una sección denominada "Gestionar suscripciones". Este nuevo espacio agrupa todas las listas de correos activas de una cuenta, mostrando de manera clara qué empresas o emisores envían correspondencia con mayor constancia.

La ventaja principal de esta actualización es la capacidad de seleccionar diferentes remitentes a la vez. Desde el panel centralizado, los usuarios pueden examinar rápidamente los boletines que reciben y marcar varios de ellos para anularlos al mismo tiempo, lo cual acelera enormemente la limpieza. Para acceder a este panel, la persona solo debe abrir la aplicación en su dispositivo y tocar el menú de tres líneas horizontales en la parte superior izquierda.

Al desplegarse la lista de opciones, aparecerá el renglón correspondiente a la gestión de suscripciones, donde se detallan los emisores frecuentes. Basta con marcar las casillas deseadas y confirmar la orden para que el sistema tramite las bajas. Una vez ejecutada la orden, la plataforma procesa la solicitud y la envía a cada emisor. Hay que mencionar que, si bien la acción se registra de forma rápida, algunas marcas comerciales pueden demorar entre 24 y 48 horas en procesar la baja de sus bases de datos.

Durante dicho lapso, es normal recibir un par de mensajes adicionales antes de que el cese sea total. Asimismo, cabe aclarar que esta función se está habilitando de manera progresiva. Por tal motivo, algunos usuarios podrían tardar unos días en visualizar la opción dentro de sus menús, ya que Google implementa estas funciones por fases para asegurar su buen funcionamiento y corregir posibles fallos durante el lanzamiento.

