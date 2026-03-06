Alianza entre Meghan Markle y Netflix cambia: Su marca 'As Ever' seguirá sin la plataforma

Londres, Reino Unido.- Este día se dio a conocer que, después de un año, la marca As Ever, propiedad de Meghan Markle, ya no tiene como socio a Netflix, por lo que a partir de ahora la duquesa de Sussex continuará con el proyecto de manera independiente. Según información publicada por The Sun, a la actriz estadounidense le preocupaba que la plataforma de streaming terminara tomando control de la firma.

Cabe recordar que, en un comunicado compartido en agosto del año pasado, la esposa del príncipe Harry expresó: "Estamos orgullosos de ampliar nuestra asociación con Netflix y de extender nuestro trabajo conjunto para incluir la marca As Ever". Sin embargo, tras varios meses, todo parece indicar que la situación cambió. A pesar de esta decisión, los proyectos de la duquesa con la compañía continúan en pie.

Esto se debe a que Meghan seguirá produciendo contenido para Netflix, entre ellos la adaptación de The Wedding Date, novela escrita por Jasmine Guillory. De acuerdo con medios estadounidenses, dentro del equipo creativo se encuentra Tracy Oliver, guionista de Girls Trip, quien se encargará de adaptar la historia del libro. En cuanto a la producción, Markle y el hijo del rey Carlos III participarán a través de Archewell Productions, compañía desde la cual desarrollarán el proyecto en colaboración con la plataforma de streaming.

Meghan Markle

"Estamos orgullosos de ampliar nuestra asociación con Netflix y de extender nuestro trabajo conjunto para incluir la marca As Ever. Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios, que trabajan estrechamente con nosotros y con nuestro equipo de Archewell Productions para crear contenido reflexivo en distintos géneros que resuene a nivel mundial y celebre nuestra visión compartida", expresaron en su momento los duques de Sussex.

#Mundo | Para poner fin a la GUERRA en Medio Oriente, Trump exige que Irán se rinda: "No habrá acuerdo"uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDEEuD83CuDDF7https://t.co/1yJlmtHfo6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 6, 2026

Por otro lado, otra versión de los hechos proviene del portal Page Six, el cual cita a fuentes de la industria que sugieren que la decisión estaría relacionada con el bajo rendimiento de la serie With Love, Meghan. "El programa no continuó, así que no tenía sentido mantener la alianza", señaló uno de los informantes. Mientras se confirma cuál fue el verdadero motivo, en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui