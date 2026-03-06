Britney Spears sería ingresada a clínica de rehabilitación tras ser arrestada por conducir ebria

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida cantante de origen estadounidense, Britney Spears, recientemente entró al centro del ojo público después de que se confirmó su arresto por conducir ebria, y ahora, se dice que podría no ser condena con multa que no irá a prisión, sino que en su lugar, podría ser ingresada a clínica de rehabilitación, para ayudarla con su consumo de alcohol y de sustancias nocivas.

El pasado jueves 5 de marzo del 2025, se informó que la denominada 'Princesa del Pop' fue arrestada por los elementos de la Policía del condado de Ventura, California, alrededor de las 9:30 de la noche del pasado miércoles 4 de marzo, siendo liberada a las 6:00 de la mañana del jueves con cargos de haber conducido bajo los efectos del alcohol. A lo largo del día se han ido filtrado imágenes del momento en el que conducía y llamada al 911 en la que informar de su "conducción errática".

Poco después de esto, el representante de la cantante estadounidense, Cade Hudson, salió a romper el silencio, asegurando que la intérprete de Hit Me Baby One More Time, va a pasar más tiempo con sus hijos y sus seres queridos, debido a que preparan el mejor plan para su bienestar mentar: "Este fue un incidente desafortunado e inexcusable. Britney tomará las medidas adecuadas, cumplirá con la ley y esperamos que esto marque el inicio de un cambio largamente esperado en su vida. Necesita ayuda y apoyo en estos momentos difíciles".

Ahora, se ha dicho que el círculo cercano de la cantante, está creando ese control de apoyo emocional, con el que esperan que pronto se recupere y pueda aceptar la ayuda que es necesaria para una rehabilitación completo. El motivo, es que se dice que además del alcohol en su sistema, también habrían encontrado una sustancia ilícita en su auto y su sistema, por lo que se dice que tuvo una recaída en las drogas.

De la misma manera, se ha informado a TMZ, que al juez que atiende el caso de la intérprete de I'm Love With a Criminal, ya se le hizo la petición de que sea incorporada a un programa de rehabilitación en lugar de ser condenada a prisión o simplemente a una multa por conducir bajo los efectos del alcohol el miércoles por la noche, y lo estarían considerando factible, dado a que creen que es un momento crucial.

