Bruno Mars confirma fechas para sus conciertos en México: Conoce cuando será la preventa de boletos

Ciudad de México.- El reconocido cantante de origen estadounidense, Bruno Mars, recientemente ha confirmado que lanzará su nuevo álbum, The Romantic, por el cual también ya anunció una nueva gira mundial que lo hará tener seis conciertos en México,

Después de 10 años sin un disco, Buno oficialmente anunció el lanzamiento de uno nuevo, por el cual ha creado su nueva gira mundial de concierto, The Romantic Tour, que el propio cantante, asegura va a ser un show inolvidable para todos aquellos que fans asistan a sus presentaciones, los cuales ya tienen alta la vara de la expectativa con esto, por lo que no tardaron en viralizar la noticia en redes sociales.

El anunció fue dado de una manera sumamente mexicana, en el que él aparece frente al espejo sosteniendo una máscara dorada de la lucha libre Triple A, y de fondo se escucha una guitarra, mientras él canta en español. Con respecto a los detalles de su paso por la Ciudad de México con esta gira mundial, se ha revelado que va a presentarse en el Estadio GNP Seguros, en las fechas del 3 al 8 de diciembre del 2026.

Bruno Mars hizo oficial su regreso a México y sorprendió a sus fans con un mensaje muy a la mexicana, celebrando la pasión del público del país.



¿Quiénes irán a verlo?#BrunoMars #Mexico #CDMX #TheRomanticTour #JavierCeriani pic.twitter.com/MfEUZptHRc — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) March 6, 2026

Con respecto a la preventa de sus boletos, se ha informado que para tener acceso a comprar boletos antes que nadie y asegurar su lugar antes de la venta, se revela que se debe de registrar en el sitio de Internet, https://signup.ticketmaster.com.mx/brunomars, el próximo lunes 9 de marzo de este 2026, que será el único día para que se puedan registrar, teniendo un cupo limitado para sus miles de fans.

Una vez registrado, podrás acceder a la preventa el 11 de marzo en los siguientes horarios: - Conciertos del 3 y 4 de diciembre: 12:00 pm - Conciertos del 7 y 8 de diciembre: 2:00 pm. La venta general será el 12 de marzo, a partir del mediodía, a través de Ticketmaster.

Bruno Mars has just announced new dates on The Romantic Tour in 2026 ??uD83CuDF39uD83CuDFB6



uD83CuDF39Mexico City

uD83CuDF39Los Angeles

uD83CuDF39Vancouver



Sign up for presale access now through March 9th at https://t.co/MX19FxCXG2 pic.twitter.com/XxRAe5EUuq — Live Nation (@LiveNation) March 5, 2026

