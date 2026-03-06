Carín León y Meylin Zúñiga presentan bazar con artículos exclusivos del cantante en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El cantante sonorense Carín León abrió un bazar en el lugar donde nació, en el que ofrece artículos que utilizó en distintos momentos de su carrera. Entre los productos disponibles se encuentran prendas y accesorios de marcas como Dior, Valentino, Prada y Amiri. Evidentemente, no todo está a la venta, ya que varios artículos ya tienen dueño, pues fueron adquiridos por personas que ofertaron cuando recién comenzó este emprendimiento.

Como dato adicional, la encargada del lugar es ni más ni menos que su novia Meylin Zúñiga, quien, como te hemos informado con anterioridad en TRIBUNA, no es nueva en el mundo de los negocios digitales. La personalidad de internet ya cuenta con su propio emprendimiento llamado FirePiG, un sitio donde vende productos relacionados con el fitness como conjuntos deportivos, chalecos de neopreno y geles reductores.

¿Qué más se sabe?

Para empezar, el nombre del proyecto es me.fashionstore.mx. En su descripción señalan que se trata de prendas y accesorios exclusivos para hombres. El negocio se ubica en la ciudad de Hermosillo, aunque los envíos se realizan a todo México. En el mismo texto también se menciona la participación de @martiinespiinoza, quien, de acuerdo con lo que se observa en redes sociales, es otra personalidad de internet que también realiza negocios en San Carlos, Sonora.

Página de Instagram

Otro dato relevante es que la mayoría de los artículos tienen precios que van aproximadamente de los 6 mil a los 59 mil 900 pesos. Entre los productos se pueden encontrar tenis, camisetas, zapatos, lentes Prada y una pulsera Van Cleef Alhambra onyx, entre otros artículos. De igual forma, se aceptan diferentes métodos de pago. La última actualización de la página fue el 25 de febrero, y de hecho hace unas horas compartieron historias en redes sociales promocionando el negocio.

Cabe recordar que el enfoque principal del bazar son prendas que en algún momento de su carrera utilizó Carín León, ya sea en presentaciones importantes, sesiones fotográficas o en distintos eventos relevantes para su trayectoria. Precisamente, en este mismo periodo también se encuentra en proceso La Cura Fest, un festival musical que se realizará en marzo de 2026 y que reunirá a varios talentos del género en el que se desenvuelve el cantante sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui