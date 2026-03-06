"Deja de drogarte": Niurka arremete contra Imelda Tuñón y dice es "una porquería"; apoya a Maribel Guardia

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Niurka Marcos, de nueva cuenta ha dado de que hablar, pues con su usual manera de hablar sin filtros, arremetió contra la polémica actriz y cantante, Imelda Tuñón, diciendo que es "una porquería" lo que hace con el tema de su fallecido esposo, Julián Figueroa, pidiendo que deje de drogarse y dejando muy en claro su apoyo a Maribel Guardia.

En medio de los problemas legales que Imelda enfrenta con José Manuel Figueroa por acusarlo de abuso y con la actriz de Televisa por señalarla de mala madre y cómplice de abusos y maltratos, Niurka a su estilo le ha pedido que se calle, que ya deje las drogas y que está siendo su propia perdición con lo que está haciendo: "¡Que se calle el hocico! O sea, ¡ya deja de drogarte! Cállate ya el put... hocico y sigue tu vida. Nombre, ella es peor enemiga de ella misma. Ella solita, solita. En mi religión hay una frase célebre que dice: 'Caerás por tu propia cabeza, niña. Caerás por tu propia cabeza'. No hay que hacer nadie más".

Ante esto, la exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars, dejó en claro que para ella ya es demasiado lo que está haciendo, y considera que es una "asquerosidad" el hecho de que se esté inventando tantas cosas, en especial con temas tan complicados y delicados: "Literal es una asquerosidad de 'too much', porque tu me entiendes, porque estás de acuerdo cuantos años duró la familiaridad, la armonía, el amor, ¿cuántos años?, y en ese lapso no había tanta porquería, tanta mier..., tanta queja y tanta mamad...".

Con respecto al hecho de que haría todo esto por el bien de su hijo, José Julián Figueroa, asegura que es una completa mentira para ella, debido a que considera que no le importa en nada, porque sigue embarrándolo en escándalos que solo lo dañan: "No le interesa para nada (el bienestar del niño), porque embarrar, sumergir en tanta porquería a un angelito tan inocente, ya partiendo de ahí, ¡ya cállate!. Ya no tiene más nada que inventar, que agregarle, ya no tienen que otro ingrediente echarle a ese caldo".

