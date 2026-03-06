'El Precio de la Historia': Corey Harrison pide ayuda económica tras grave accidente en México

Corey Harrison, figura reconocida en la televisión internacional por su participación en el programa El Precio de la Historia, atraviesa una etapa de recuperación física y financiera luego de sufrir un accidente de motocicleta en Tulum, Quintana Roo, a principios de enero de 2026. Los reportes médicos documentan que el estadounidense registró una conmoción cerebral, diversas lesiones en el rostro y once fracturas en las costillas.

En la primera etapa de atención, el presentador ingresó a un hospital local donde permaneció durante tres noches. Mediante sus redes sociales, documentó una parte de la hospitalización desde su camilla. En el mensaje, destacó la utilidad de las barras de protección de su vehículo y mencionó que el incidente le impediría asistir a la boda de su padre, Rick Harrison. Los altos cobros facturados por los servicios lo llevaron a abandonar la clínica antes de concluir el tratamiento recetado, optando por trasladarse a la casa donde se hospeda.

Con el paso de los días, la salud del famoso experimentó un declive constante. Un médico acudió a su hogar para administrarle suero y analgésicos fuertes como la morfina. Las mediciones registraron una baja de oxigenación, lo que obligó a considerar un nuevo internamiento. Ante los elevados precios de los hospitales ubicados en zonas turísticas de Quintana Roo, Aron Chambers y otros conocidos de Harrison decidieron buscar alternativas para su cuidado.

Pawn Stars' Star Corey Harrison

Turns to Fans For $$$ After Near-Death Ordeal

in January, Corey was involved in a terrifying accident in Tulum that left him with 11 fractured ribs, a concussion and facial injuries -- forcing him to miss his father Rick Harrison's January wedding. pic.twitter.com/PPjGKMojk0 — Victor Bigham uD83CuDDFAuD83CuDDF8 (@Ravious101) March 6, 2026

El grupo resolvió trasladar a Corey en un viaje por carretera de más de 4 horas hacia Mérida, Yucatán. A su llegada, los doctores detectaron que una de las costillas rotas ejercía presión sobre un pulmón. El equipo de cirujanos procedió a extraer 3 litros de sangre acumulada en la cavidad torácica y ejecutó tres cirugías para estabilizar al paciente. Harrison pasó internado en la capital yucateca por 18 días, un periodo en el cual los gastos siguieron acumulándose.

Tras recibir el alta médica, el estadounidense volvió a su casa en Tulum para seguir con la rehabilitación. La prolongada estancia en las clínicas y la imposibilidad de trabajar redujeron sus fondos drásticamente. En la actualidad, adeuda tres meses de alquiler de su vivienda y tiene menos de 400 dólares en su cuenta bancaria. Para hacer frente a esta situación, ha recurrido a préstamos de amistades y familiares, entre los que se encuentra su padre.

Pawn Star Corey Harrison wants you to pay his medical bills. pic.twitter.com/WPgmszhp9j — Johnny Midnight ?? (@its_The_Dr) March 6, 2026

Recaudación de fondos

Corey lanzó una campaña de recolección de fondos en la plataforma GoFundMe. Dicha iniciativa ha reunido poco más de 8 mil dólares de una meta de 18 mil. Los organizadores del fondeo subrayan que su fama no le otorga inmunidad frente a los altos costos de la salud en el extranjero. Aunque Harrison expresó sentir incomodidad a depender de las aportaciones del público, reconoció que no tiene alternativa.

Señaló que las limitaciones económicas actuales le impiden comprar los pasajes de avión para regresar a su país natal. La falta de liquidez retrasa sus planes de retornar a Estados Unidos para finalizar el tratamiento médico. Por ahora, el propósito a mediano plazo es conseguir los recursos necesarios para viajar, puesto que todavía enfrenta problemas de movilidad y grandes dificultades para ponerse de pie o caminar por sus propios medios.

