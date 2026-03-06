Emiliano Aguilar lanza severa advertencia a Pepe Aguilar en medio del escándalo con Cazzu y Nodal

Ciudad de México.- El reconocido cantante rap mexicano, Emiliano Aguilar, una vez más se colocó en el ojo del huracán, debido a que ha lanzado una severa advertencia en contra de su propio padre, el polémico cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, después de pedir oraciones para él, en medio del escándalo que existe entre la trapera argentina, Cazzu , y el reconocido cantante sonorense, Christian Nodal.

Emiliano y Pepe tienen varios meses en medio de una serie de dimes y diretes, en el que el joven intérprete de temas como Ese Vato, lo ha acusado de ser un mal padre, realmente de no hacerse cargo de él y cuando salían lo mandaba con los empleados de su equipo musical, o sea, no convivía realmente con él y sus hijos, afirmando que su esposa, Aneliz Álvarez, era el motivo principal del rechazo de su padre.

Como se sabe, hace un par de días, el intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, en un concierto salió a pedir que oraran por el mayor de sus hijos, que afirma se encuentra en un mal momento de su vida, y él desea que el tiempo lo ayude a reflexionar y retomar el camino, afirmando que espera que él se de cuenta de sus acciones y que entienda que no será alcahueta de nadie: "Así es la vida. De repente uno hace lo que puede hacer, de repente algún chamaco se pendeja. Bueno pues ahí, ¿qué puede hacer uno? Y si la regó y lo encuentra culpable, tendrá que cumplir lo que tenga que cumplir".

Ante esto, Emiliano a través de su cuenta de Instagram, compartió un video en el que dejó en claro que no quiere que hablar de él, que no pida que recen por él y menos que habla sobre ser el alcahuete de él con lo que sea que hiciera o no, dejando en claro que si no quiere que se meta con él, que lo deje en paz: "Apá, este mensaje es para ti. Ya deja de hablar de mí, por favor. Apá, deja de decir que yo… que no soy el alcahuete de nadie en tus conciertos, de que recen por mí, de que esto".

Finalmente, lo acusó de solamente relegarlo a él, pues afirma que con todo el escándalo de Ángela Aguilar con la cantante argentina y el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, afirmando que no se está metiendo con nadie de ellos, que mejor lo dejen en paz: "Si no eres alcahuete de nadie, entonces ¿por qué estás ayudando a Ángela con todo su cagadero?... Por favor, apá, ya no digas mi nombre… yo no me meto con nadie y luego se meten conmigo".

Fuente: Tribuna del Yaqui