Gustavo Adolfo Infante responde furioso a Emiliano Aguilar por acusarlo de hacer rituales satánicos

Ciudad de México.- El polémico presentador y periodista de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, no se ha querido quedar callado, y ha respondido furioso al cantante de rap mexicano, Emiliano Aguilar, después de que este hiciera un video en su contra y lo acusara de hacer rituales satánicos, como en el pasado confirmó que supuestamente hacía la fallecida actriz de melodramas, Carmen Salinas.

Emiliano en su cuenta de Instagram compartió un video en el que declara que Infante habló de él, que solo inventaba lo del tema de la difunta actriz de Televisa, pero que no era así, que estaba mintiendo y que por ese motivo, no lo bajo de ser un "pend..." que no sabía lo que decía: "Pend... carnal, eres un idio..., güey, eres un estúp..., güey. Se acuerdan que les dije que iba a haber una persona que iba a decir que yo hablaba, que que supuestamente yo, ¿yo iba a hablar con Beto y que nos pusimos de acuerdo? Pues ahí está este pend.... Es ese (Gustavo Adolfo Infante)".

Pero eso no fue todo, pues le mandó u mensaje directo al presentador de Sale el Sol, en el que declara que no sabe de lo que está hablando y mencionó que se veía que él era uno de los que hacía ese tipo de rituales para sacrificar a menores de edad, como Carmen: "Mira, güey, me hiciste un video, diciendo que estoy loco y que cómo iba a saber yo. Que si yo platiqué con Carmelita Salinas y no pendej.... Todo está en el internet, güey, todo está por todos lados". "Se ve que tú también estás muy metidito en esos rituales con niños, verdad, ¿perro?".

Ante esto, durante su programa De Primera Mano, Gustavo declaró que no tiene porque contestar a alguien que reamente no es nadie y que se la lleva hablando mal de su padre, Pepe Aguilar, y sus hermanos menores, como Ángela Aguilar, solo generando controversia y no música como dice: "No ha hecho nada en su vida, ni en su carrera ni en ningún lugar. Pues sí, sí está bien. Si habla mal de su papá, habla mal de sus hermanos, habla mal de todo el mundo".

Finalmente, visiblemente decepcionado, declarando que él lo defendió y lo puso al nivel de artistas de renombre como Bad Bunny o Carín León, agradeciéndole de manera sarcástica el que le diera sus cinco minutos de fama: "Fíjate, yo apoyándote, o sea, yo diciendo: 'A ver, ¿por qué Bad Bunny, Peso Pluma y Carín León no se levantaron para hacerle lugar a la gran estrella que es, que tanto ha hecho en el mundo de la música?'. Y tú me insultas de esa manera. Ya me dio mis cinco minutos de fama. Gracias".

¡Emiliano Aguilar envía MENSAJE insultante a Gustavo Adolfo infante y él responde!

Fuente: Tribuna del Yaqui