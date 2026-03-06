Horóscopo Chino: Conoce qué es lo que te depara tu signo oriental para este viernes 6 de marzo del 2026

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este viernes 6 de marzo del 2026, ¿acaso es que este día vendrá para ti abundancia en dinero y amor o será que viene mala suerte?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Conviene actuar con diplomacia en conversaciones delicadas, especialmente con los acuerdos financieros, por lo que es un buen momento para organizar los recursos para estabilizar las finanzas.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es un excelente momento para ordenar prioridades laborales, pues aunque este día favorece a la planificación a largo plazo, es importante que seas organizado y la constante, pero que evita ser rígido con tus negociaciones y sé más flexible.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Es momento de que aproveches la energía suave del día, y que trates de no forzar decisiones importantes o las tomes impulsivamente, por lo que debes moderarte y reflexionar antes de actuar.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Es un día ideal para resolver asuntos personales importantes, y al ser el signo regente en este día, es importante que te mantengas en armonía con tu mente y tus acciones.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Es un buen momento para revisar proyectos pendientes, debido a que la energía del día impulsa la organización y la planificación estructurada, por lo que conviene actuar con cautela en inversiones.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Es un buen momento para negociar acuerdos discretos, debido a que las energías del día van a fortalecer análisis estratégicos, por lo que es ideal que tomes decisiones fríamente calculadas.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Es mejor organizar prioridades antes de avanzar, ahora que la energía está pausada y puede sentirse lenta, por lo que es importante que seas paciente y planifiques, evitando la impulsividad.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Es un excelente día para fortalecer vínculos personales, por lo que debes de evitar ser impulsivo y actuar con la claridad y suavidad, por lo que debes de mantener un equilibrio, en especial en cuestiones del amor, evita exhibir tu inseguridad.

(1/14) ¿NO SABES QUE ANIMAL ERES EN EL HORÓSCOPO CHINO?



¿Sabías que en el horóscopo chino no importa el mes, sino el año en que naciste? A diferencia del zodiaco occidental, aquí te rige un animal que cambia cada año lunar.



¡Vamos a descubrir el tuyo en este hilo!



uD83EuDDF5uD83DuDC47 pic.twitter.com/PIvMAamFwM — ??uD835uDDD8uD835uDDF9 uD835uDDE7uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDFCuD835uDE01uD835uDDF6uD835uDE00uD835uDE01uD835uDDEE??® (@eltarotista56) January 18, 2026

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

La jornada puede resultar estable si mantienes el equilibrio, debido a que la energía del día invita a actuar con mayor prudencia, en especial en temas de economía, y debes evitar los comentarios críticos que generen tensiones.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

La incompatibilidad sugiere cautela en conversaciones sensibles. La Tierra Yin puede intensificar susceptibilidades. Conviene evitar confrontaciones directas. Es mejor actuar con diplomacia y paciencia. La jornada exige equilibrio emocional.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

La compatibilidad fortalece estabilidad y acuerdos sólidos. La Tierra Yin impulsa compromiso responsable. Es un buen momento para resolver asuntos familiares. Conviene actuar con serenidad. La jornada puede traer armonía y avances seguros.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La compatibilidad favorece bienestar emocional y seguridad material. La Tierra Yin impulsa planificación financiera prudente. Es un excelente día para fortalecer relaciones personales. Conviene actuar con equilibrio. La jornada promete estabilidad y crecimiento progresivo.

uD83DuDC0EuD83DuDD25 Año del Caballo de Fuego: según tu año de nacimiento, ¿ya sabés qué animal del horóscopo chino sos? uD83DuDC2FuD83DuDC0DuD83DuDC12? https://t.co/CbVxd27tYB pic.twitter.com/RiDOITW7AS — Matias (@Lodicelaluna) February 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui