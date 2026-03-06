Horóscopos Nana Calistar HOY SÁBADO 7 de marzo 2026: Predicciones para tu signo este fin de semana con Mercurio retrógrado

Ciudad de México.- Este sábado 7 de marzo de 2026 inicia el fin de semana con una energía de introspección y claridad emocional mientras Mercurio retrógrado continúa influyendo en la comunicación y en los recuerdos que podrían regresar para ser comprendidos desde otra perspectiva. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a bajar el ritmo, reflexionar sobre lo vivido en los últimos días y rodearse de personas que aporten paz y buena energía.

Según los astros, el Sol en Piscis mantiene activa la sensibilidad y la intuición, por lo que muchos signos podrían sentir con mayor claridad lo que desean para su futuro. Esta energía favorece momentos de descanso, creatividad y conexión espiritual. En el tarot, la carta que rige este sábado es La Templanza, símbolo de equilibrio, paciencia y armonía interior, indicando que el universo invita a encontrar balance entre emociones y decisiones. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este sábado recuerda que todo llega en el momento adecuado cuando se mantiene la calma y la confianza.

Horóscopos de Nana Calistar para este sábado 7 de marzo 2026

Aries

Este sábado podrías sentir ganas de hacer mil cosas al mismo tiempo, pero el universo te pide calma. No te metas en discusiones que no son tuyas. En el amor, alguien podría buscarte para aclarar algo que quedó pendiente.

Tauro

La energía del día te invita a disfrutar el momento y dejar de preocuparte por cosas que aún no pasan. Rodéate de personas que te hagan sentir en paz. En el amor, podrías recibir un mensaje inesperado.

Géminis

Mercurio retrógrado podría traer confusiones o cambios en planes del fin de semana. No te desesperes, a veces lo que se cancela abre espacio para algo mejor. En el amor, evita suposiciones.

Cáncer

Este sábado te sentirás más sensible y reflexivo. Será buen momento para descansar y conectar con tus emociones. En el amor, alguien del pasado podría aparecer en tus pensamientos… o en tu teléfono.

Leo

Día ideal para relajarte y no tomarte todo tan en serio. No todo tiene que resolverse hoy. En el amor, alguien podría demostrar interés de una forma que no esperabas.

Virgo

Con Mercurio retrógrado podrías darte cuenta de detalles que antes no habías visto. Aprovecha para corregir errores. En el amor, evita reclamos innecesarios y habla con calma.

Libra

La energía del sábado te pide equilibrio entre descanso y diversión. No cargues con problemas ajenos. En el amor, alguien podría sorprenderte con una invitación o propuesta.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte y podrías descubrir algo importante. Maneja la información con inteligencia. En el amor, evita celos o actitudes impulsivas.

Sagitario

Este sábado trae cambios en planes o reuniones. Mantén la mente abierta y fluye con lo que venga. En el amor, alguien podría buscarte después de un tiempo de silencio.

Capricornio

Día ideal para poner en orden tus pensamientos y desconectarte un poco del trabajo. En el amor, alguien podría necesitar más atención de tu parte.

Acuario

La energía del día te invita a reflexionar sobre decisiones recientes. No te apresures a cambiar algo que aún necesita tiempo. En el amor, evita actuar desde el orgullo.

Piscis

Con el Sol en tu signo, este sábado podrías sentir una fuerte conexión con tu intuición. Confía en lo que sientes. En el amor, podrías vivir un momento especial si decides abrir tu corazón.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui