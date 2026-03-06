¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Jesse & Joy

Jesse & Joy traerán 'El Despecho Tour' a Hermosillo: Fecha, lugar y todo lo que debes saber

El dúo Jesse & Joy está listo para visitar la ciudad de Hermosillo, y aquí te explicamos todo lo que necesitas para ir a su concierto

Jesse & Joy traerán 'El Despecho Tour' a Hermosillo: Fecha, lugar y todo lo que debes saber
El dúo Jesse & Joy Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Uno de los dúos más famosos de la República Mexicana es, sin duda, Jesse & Joy, quienes recientemente anunciaron su nuevo concierto en la capital sonorense el 30 de mayo de 2026. Dicho espectáculo forma parte de su gira El Despecho Tour, donde prometen no solamente interpretar canciones de su amplio repertorio musical, sino también incluir temas de su más reciente álbum nominado al Grammy y piezas de su documental Lo que nunca dijimos.

¿Cómo funcionará la presentación?

Para empezar, debe quedar muy claro que la presentación se llevará a cabo el 30 de mayo de 2026 en el Parque La Ruina, a las 21:00 horas, en la ciudad de Hermosillo. Es muy importante que tengas presente que la venta de boletos iniciará este lunes 9 de marzo de 2026 a través de las redes sociales de @unomas_producciones, @sgproduccionesmx y @jesseyjoy, donde además podrán resolver cualquier duda relacionada con el evento.

Los talentosos hermanos dieron a conocer la noticia de todos sus próximos conciertos el pasado mes de enero. Entre los lugares que visitarán se encuentran México, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica. De hecho, en su siguiente etapa, la gira contempla más de 15 presentaciones e incluye colaboraciones como la realizada con Robbie Williams, ícono del britpop, en el tema Humans, así como su exitosa y nueva versión bilingüe Fuimos Humanos.

Jesse & Joy
Jesse & Joy

¿Qué se puede esperar esa noche?

Durante la velada no podrán faltar éxitos como Corre, Dueles y Chocolate, además de los temas del álbum que lanzaron en 2025, Lo Que Nos Faltó Decir, el cual cuenta con 13 tracks que abarcan diversas colaboraciones con artistas del género. El disco inicia con la participación de Carlos Vives, uno de los pioneros de la internacionalización del vallenato. Posteriormente aparece Accidente, interpretada junto a la colombiana Elsa y Elmar, y también destaca la colaboración con Banda MS de Sergio Lizárraga en el tema Te Perdí.

"¡Hermosillo va a cantar a todo pulmón con Jesse & Joy! Prepárate para vivir El Despecho Tour, un espectáculo lleno de emociones, grandes canciones y momentos que se quedarán en tu memoria. Una noche para cantar, sentir y compartir cada letra con una de las duplas más queridas del pop en español", escribió en su perfil oficial de Facebook la empresa UnoMas Producciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.