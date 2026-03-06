"La guerra no es una película": Ben Stiller responde a la Casa Blanca por usar 'Tropic Thunder'

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor estadounidense Benjamin Edward Meara Stiller, mejor conocido como Ben Stiller, es ampliamente reconocido por participar en grandes proyectos de comedia en Hollywood. Entre sus películas más populares se encuentran There’s Something About Mary, Zoolander, Meet the Parents y Night at the Museum. Sin embargo, ahora se volvió tendencia por una razón completamente distinta a lo habitual.

Lo que ocurrió es que el jueves 5 de marzo de 2026 el perfil oficial de la Casa Blanca publicó en X (antes Twitter) un video con una escena de la película Tropic Thunder, acompañado del título "JUSTICIA, EL ESTILO AMERICANO". En el material también se incluyeron ediciones relacionadas con operaciones militares recientes, entre ellas acciones del gobierno de Donald Trump en conjunto con Israel contra Irán.

Volviendo al tema central, el problema es que la película fue dirigida y coescrita por Ben Stiller, y además Universal Pictures tampoco habría autorizado el uso del material. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el estudio no se ha pronunciado sobre la situación. En caso de que lo haga, en TRIBUNA te tendremos todos los detalles sobre este conflicto, que comenzó tras el reclamo público del actor.

¿Qué comentó el actor?

"Oye, Casa Blanca, por favor retira el clip de Tropic Thunder. Nunca te dimos permiso y no tenemos ningún interés en formar parte de tu máquina de propaganda. La guerra no es una película", escribió el actor en la plataforma propiedad de Elon Musk. Cabe destacar que la respuesta de la Casa Blanca aún no ha llegado públicamente, y el video tampoco ha sido eliminado de la cuenta oficial. Además, no es la primera vez que ese perfil publica material audiovisual que genera incomodidad entre algunas celebridades.

Hey White House, please remove the Tropic Thunder clip. We never gave you permission and have no interest in being a part of your propaganda machine. War is not a movie. https://t.co/dMQqRxxVCa — Ben Stiller (@BenStiller) March 6, 2026

No hay que olvidar que Tropic Thunder plantea justamente una crítica a la forma en que Hollywood aborda los conflictos bélicos, ya que la película satiriza la postura de la industria del entretenimiento frente a las guerras reales. En la trama se sugiere que algunos contenidos propagandísticos buscan más fama que generar reflexión en la audiencia, además de cuestionar a ejecutivos y actores que presuntamente se benefician de estas narrativas relacionadas con conflictos armados.

Fuente: Tribuna del Yaqui