P!nk, Carolina Ross y Lucho SSJ cancelan conciertos en CDMX; Ocesa explica qué pasará con los boletos

Ciudad de México.- Este viernes 6 de marzo de 2026, la promotora Ocesa anunció tres cancelaciones consecutivas de conciertos en la Ciudad de México. Uno de los casos es el que ha generado mayor revuelo entre los seguidores. Llama especialmente la atención que los tres eventos tienen en común la misma razón de suspensión, pues aparentemente se debe a problemas logísticos ajenos tanto a los artistas como a la producción.

¿Cuál es el que tiene más fans preocupados?

La cantante estadounidense P!nk tenía programados dos conciertos los días 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros, pero ahora se confirmó que ambos shows fueron cancelados definitivamente. Es importante señalar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la artista —quien alcanzó gran popularidad a mediados de los años 2000 con el lanzamiento de su sencillo There You Go— no se ha pronunciado públicamente sobre la cancelación de sus presentaciones.

Carolina Ross cancela concierto en CDMX

Otro caso es el de Carolina Ross, influencer, cantante y participante de La Granja VIP, quien también canceló su presentación programada para el 2 de mayo en el Teatro Metropólitan. Aunque la artista ya publicó el aviso correspondiente en su cuenta oficial de Instagram, hasta ahora no ha ofrecido declaraciones sobre los motivos específicos por los que no se llevará a cabo el concierto. Cabe recordar que la también compositora se especializa en géneros como el pop y las baladas, y en el pasado ha colaborado con artistas como Andrea Bocelli, Grupo Firme, Ana Bárbara, Daniela Calvario y Miguel Martínez, entre otros.

Carolina Ross

P!nk

También canceló el rapero Lucho SSJ

Otro de los eventos cancelados corresponde al rapero argentino Luciano Nahuel Vega, mejor conocido como Lucho SSJ o Luchito. El artista se dio a conocer principalmente en el freestyle y las batallas de rap, aunque con el paso del tiempo ha incursionado en otros estilos dentro del trap y la música urbana. Incluso lanzó su primer álbum oficial titulado NIVEL. Al igual que en los otros casos, no se han dado a conocer detalles específicos sobre la cancelación, por lo que en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier información que surja en los próximos días.

Lucho SSJ

¿Qué pasará con el dinero?

De acuerdo con la promotora, los reembolsos se realizarán de manera automática. En caso de que la compra de boletos se haya efectuado en línea, el dinero se reflejará automáticamente en la tarjeta con la que se realizó el pago, de acuerdo con los tiempos establecidos por la institución bancaria. Ante cualquier duda, se recomienda consultar la sección Política de compra – Ticketmaster MX, donde los usuarios podrán resolver cualquier inconveniente relacionado con el proceso de reembolso.

